Путин уволил замглавы МЧС

Павел Барышев работал замглавы МЧС РФ с 2017 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ генерал-полковника Павла Барышева. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника Барышева Павла Федоровича от должности замминистра», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня подписания.

Павел Барышев занимал должность замминистра МЧС РФ со 2 февраля 2017 года. Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II, I степени, «За содружество во имя спасения» и другими наградами.