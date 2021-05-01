Путин уволил замглавы МЧС

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Визит Николая Цуканова на ММК. Челябинская область, Магнитогорск, чиновник, портфель
Павел Барышев работал замглавы МЧС РФ с 2017 года Фото:

Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ генерал-полковника Павла Барышева. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника Барышева Павла Федоровича от должности замминистра», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня подписания.

Павел Барышев занимал должность замминистра МЧС РФ со 2 февраля 2017 года. Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II, I степени, «За содружество во имя спасения» и другими наградами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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