Дерипаска призвал осудить причастных к «распотрошению» активов России

Остановить «распотрошение» российских активов сможет лишь вынесенный судом приговор. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска.
«На чужой каравай рот не разевай! Уж слишком много желающих распотрошить незаконно замороженные народные российские активы», — заявил Дерипаска в своем telegram-канале.
Он отметил, что их остановить сможет только вынесенный российским судом обвинительный приговор, где будет предусматриваться конфискация имущества каждого участника. В их число входят секретари, которые стенографируют заседания еврокомитетов, юристы, которые «дают ценные советы», а также министры Евросоюза.
После начала специальной военной операции на Украине страны ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, большая часть которых размещена в Евросоюзе. США и их союзники рассматривают эти активы как инструмент для переговоров с Россией, а решение о возможной конфискации пока не принято. В ответ Россия ввела ограничения на вывод средств иностранных инвесторов из недружественных стран.
