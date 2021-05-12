Дмитрий Пумпянский (на фото) вместе с сыном Александром владеют виноградниками во Франции Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бизнесмен Дмитрий Пумпянский вместе с сыном Александром Пумпянским вошли в рейтинг российских миллиардеров-виноделов от журнала Forbes . Одновременно с этим из списка был исключен бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов, который владеет имением по соседству с виноградником Пумпянского.

«Владелец группы „Синара“, ТМК и ЧТПЗ Дмитрий Пумпянский и его сын купили виноградники площадью 32 га на средиземноморском побережье Франции в 2008 году, с тех пор вложили в проект 12 миллионов евро. Нанятый Пумпянскими энолог Бенуа Понтенье сократил площади виноградников до 19 га, перевел сбор винограда на ручной и запретил использование гербицидов и пестицидов», — рассказывается в материале.

По данным французских источников издания, поместье в Лангедоке в 2008 году купила швейцарская компания Sinara Capital Management SA за 5 миллионов евро. В 2015 году Пумпянские выстроили новые цеха с учетом всех технологических новинок, которыми решил оснастить производство новый шеф винодельни. Из винограда в поместье, принадлежащем Пумпянским, производят вино марки Prieure Saint Jean de Bebian. Цена бутылки варьируется от пяти до десяти тысяч рублей.

В список российских миллиардеров-виноделов также вошли президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов (винодельня в Крыму) и член совета директоров «НОВАТЭКа» и «Сибура» Геннадий Тимченко (винодельня в Геленджике). При этом из списка был исключен экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов, который владеет виноградником Château Capion в Аньяне (Франция).

Дмитрий Пумпянский является конечным владельцем «СКБ-Банка» и контролирует АО «Группа Синара». Кроме того, Пумпянский-старший возглавляет совет директоров ТМК, выступает президентом Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей и председателем совета директоров ФК «Урал». Сын бизнесмена — Александр Пумпянский — председатель совета директоров «СКБ-Банка» и член совета директоров ТМК.