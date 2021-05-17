Новички в политике навязали депутатам рекордную конкуренцию

Более 50% участников праймериз ранее не были связаны с «Единой Россией» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более половины зарегистрированных участников праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму и в региональные парламенты оказались новичками в политике. Всего на участие в процедуре было подано 7636 заявок, сообщил во время брифинга 17 мая председатель федерального оргкомитета праймериз, сенатор Александр Карелин.

По словам Карелина, средний возраст кандидатов составил 41 год (35% моложе 35 лет). Треть из них — представители малого или среднего бизнеса. Еще 14,5% представляют сферу образования, 10% — муниципальные служащие. Четверть заявок на участие в процедуре поступили от действующих депутатов в регионах. И только 4% — от действующих депутатов Госдумы.

«Мы продлили на две недели подачу заявок. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей, и выборщиков, — рассказал Александр Карелин. — Больше половины — 51,2% — те, кто не связывает себя с партией, не является сторонником, но с сегодняшнего дня готовы объединить свою репутацию на стадии предварительного голосования».

Виктор Шептий ожидает сильную конкуренцию на праймериз Фото: пресс-служба «Единой России»

Треть участников праймериз составили волонтеры, помогавшие в борьбе с пандемией. Кроме того, впервые в предварительном голосовании примут участие представители Союза добровольцев Донбасса. К примеру, на участие в выборах в Госдуму в Ростовской области претендует председатель правления союза Александр Бородай, в Тульской области — член союза Максим Чичкин. «Для нас очевидно, что это люди, которые в 2014 году не побоялись участвовать в горячих точках в противостоянии с теми, кто посягал на целостность русского мира, на роль объединяющего русского языка», — подчеркнул Карелин.

На предварительном голосовании ожидается высокий уровень конкуренции, подтвердил председатель свердловского оргкомитета праймериз Виктор Шептий. В области на процедуру заявились 492 человека (161 из них — в Госдуму, 331 — в заксобрание). «Среди участников, помимо действующих депутатов разных уровней, много новых для политики людей», — подчеркнул Шептий. «Несмотря на высокую конкуренцию, кандидаты работают в одной команде, сообща, проводят совместные мероприятия», — добавил секретарь Курганского отделения «Единой России» Александр Ильтяков.

В Курганской области кандидаты работают сообща, заявил Александр Ильтяков Фото: пресс-служба «Единой России»

Эксперт «Центра политической конъюнктуры» Алексей Чеснаков назвал «безусловным плюсом» присутствие большого числа беспартийных на праймериз, поскольку это сигнал о значительном интересе к процедуре. «С другой стороны, надо будет посмотреть, насколько они пройдут через горнило самой процедуры предварительного голосования. И тогда уже можно будет сделать итоговые выводы», — отметил Чеснаков. Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» заметил, что этот тренд отвечает на запрос избирателей на обновление власти. «Люди хотят привлечь новые фигуры, увидеть новые подходы. Естественно, каждая политическая партия пытается отвечать на этот запрос, включая и „Единую Россию“», — объяснил Минченко.

Предварительное голосование с 24 по 30 мая пройдет по всей стране в онлайн-формате (в 42 регионах по смешанной схеме). Регистрация избирателей будет длиться до 28 мая через портал госуслуг. Уже 4,8 млн россиян заявили о желании выбрать кандидата от «Единой России», уточнил Карелин. Он сообщил, что все попытки регистрации избирателей с помощью «ворованных» аккаунтов пресекаются, о каждом случае партия сообщает в правоохранительные органы. Итоги праймериз будут подведены 1 июня, после чего съезд «Единой России» утвердит списки кандидатов в Госдуму.