Аналитики назвали самые доходные для акционеров компании из РФ

15 российских предприятий вошли в мировой рейтинг самых доходных для акционеров компаний. Об этом свидетельствует отчет Boston Consulting Group (BCG)
Компания оценивала показатель совокупной акционерной доходности (TSR, total shareholder return), который складывается из роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за определенный период.
«МТС, Сбербанк, Московская биржа, „Полюс“, „Алроса“, „ГМК Норильский Никель“, „Магнитогорский металлургический комбинат“, „Евраз“, НЛМК, „Северсталь“, „Татнефть“, „Лукойл“, „Новатэк“, „Газпром“, „Яндекс“», — передает ТАСС.
При этом восемь компаний включены в различные отраслевые топы. Первое место в банковском секторе занял Сбербанк со средним TSR 28,4%. В сфере металлургических компаний в число лидеров вошел «Евраз» — он занял второе место среди компаний (TSR 58%). На десятой позиции в металлургическом секторе оказались бумаги НЛМК (TSR 40%), уточняет РБК.
В нефтегазовом секторе Лукойл занял четвертое место (TSR — 25%), «Татнефть» (19%) — шестое место в отрасли. НОВАТЭК (18%) оказался на восьмой позиции отраслевого рейтинга, а «Газпром» (17%) — на десятой. Первое место в общем рейтинге досталось канадскому разработчику программного обеспечения для онлайн-магазинов Shopify со средним TSR 113%.
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