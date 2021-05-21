Для участия в челлендже необходимо использовать хэштег Фото: скриншот из видео Умара Кремлева в Instagram

Президент Международной ассоциации бокса (АИБА) Умар Кремлев запустил всероссийский челлендж в Instagram, в котором каждый день разыгрывает 50 тысяч рублей. Участникам необходимо записать видео о том, как они добираются до работы или до тренировки. Призами поощряются самые креативные ролики.

«Привет Instagram. Запускаю утренний, классный челлендж. В общем, все вы знаете, что я хожу на работу пешком, либо на самокате. Я хочу видеть как вы это делаете, чтобы нам с вами было интересно. Выкладываете видео к себе в [раздел] stories, ставьте хэштег #Путьбоксера, отмечайте меня, и каждое каждое утро я буду выбирать креативные видео и выставлять у себя», — обратился Умар Кремлев к своим подписчикам в Instagram.

С момента публикации Умара Кремлева прошло три дня, за это время в Instagram было опубликовано более 200 роликов с хэштегом #Путьбоксера. К примеру, акцию поддержал сотрудник МЧС Матвей Савченков, записавший на видео пробежку в форме пожарного. А мастер спорта по кудо Андрей Худишкин показал, как на руках поднимается по лестнице. А беременная девушка Наталья Юрьевна на камеру провела тренировку по боксу.

Еще один участник челленджа, автор блога про бани anton.mojet, уже отпраздновал победу. Он снял пробежку под дождем в халате с банными вениками. «Хочу выразить огромную благодарность Умару Назаровичу Кремлеву за прекрасный челлендж, который мы будем поддерживать дальше. И, конечно, спасибо за победу. Бокс — за сильную Россию», — поблагодарил блогер Кремлева.