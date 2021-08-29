Дмитрий Рогозин заявил, что мир не способен отразить угрозы из космоса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На сегодняшний день в мире нет средств, способных спасти Землю от космической угрозы, хотя система мониторинга космического пространства России и США могут обнаружить объекты, угрожающие безопасности планеты. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«И российская, и американская система мониторинга космического пространства видят все, кроме опасных сближений со стороны Солнца. <…> Хорошо, мы узнали — что-то летит на Землю. И может быть такая же история, как с динозаврами. На сегодняшний день средств, способных спасти Землю, нет», — заявил Дмитрий Рогозин в интервью «Газете.ру».

Глава Роскосмоса отметил, что Россия предлагает NASA заняться решением данного вопроса. По его словам, необходимо перекрыть брешь со стороны Солнца. Также Рогозин указал на то, что важно разработать систему, которая сможет выдвинуться навстречу телу, угрожающему безопасности Земли, и воздействует на него до разрушения или повлияет на его орбиту, чтобы тело пролетело мимо.

Он призвал мировое сообщество организовать оборону Земли совместными усилиями. Однако, как он полагает, Запад нацелен на противостояние России, а не на спасение планеты.

В 2020 году США ввели санкции в отношении 45 российских компаний. Они касаются ограничений на экспорт. В список вошли и предприятия Роскосмоса, пишет «Национальная служба новостей».