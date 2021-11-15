Врач предупредил о последствиях приема антибиотиков при COVID-19

Кандидат медицинских наук Борис Чурадзе выступает против «назначения» антибиотиков самому себе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

При диагнозе COVID-19 недопустим прием препаратов, которые больной «назначил» сам себе, в особенности это касается приема антибиотиков. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

«Само по себе наличие коронавирусной инфекции не является показанием для назначения антибиотиков. У пациентов с COVID-19 часто вторым этапом присоединяется бактериальная инфекция, но до присоединения бактериального компонента антибиотики назначаться не должны. Антибиотики должны применяться только для лечения бактериальной инфекции», — предупредил врач в интервью с радио Sputnik. По его словам, самостоятельный прием антибиотиков крайне опасен.

Борис Чурадзе отметил, что несвоевременный прием антибиотиков в дальнейшем приведет к ослаблению иммунного ответа. Кроме того, при употреблении их без особой необходимости, у организма возникает к ним привыкание. В дальнейшем это приведет к росту устойчивости болезнетворных организмов к антибиотикам.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина предупредила, что бесконтрольное применение антибиотиков может спровоцировать их дальнейшую устойчивость к действию противомикробных препаратов. По ее словам, из-за этого в будущем может наступить такая эра, когда ни один антибиотик не справится с той или иной инфекцией.