Из Кольцово запускают рейсы в Таджикистан

13 декабря 2021 в 12:42 Размер текста - 17 +

Полеты будут выполняться по средам на самолете Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в таджикский город Курган-Тюбе (Бохтар). Первый рейс запланирован на 15 декабря. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово. «Авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Кольцово в таджикский город Курган-Тюбе (Бохтар)», — говорится в сообщении аэропорта. Полеты будут выполняться по средам на самолете Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров. Продолжительность полета — 3 часа 25 минут. Прибывающие в Таджикистан обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест на Covid-19, сделанный не ранее, чем на 72 часа до пересечения границы. Детям то трех лет справка не требуется. Ранее были запущены рейсы из Екатеринбурга в Ненецкий автономный округ, который находится за Северным полярном кругом. В 2021 году из Нарьян-Мара в Екатеринбург можно было добраться только стыковочным рейсом. Рейсы осуществляются с 25 ноября до 31 декабря. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в таджикский город Курган-Тюбе (Бохтар). Первый рейс запланирован на 15 декабря. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово. «Авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Кольцово в таджикский город Курган-Тюбе (Бохтар)», — говорится в сообщении аэропорта. Полеты будут выполняться по средам на самолете Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров. Продолжительность полета — 3 часа 25 минут. Прибывающие в Таджикистан обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест на Covid-19, сделанный не ранее, чем на 72 часа до пересечения границы. Детям то трех лет справка не требуется. Ранее были запущены рейсы из Екатеринбурга в Ненецкий автономный округ, который находится за Северным полярном кругом. В 2021 году из Нарьян-Мара в Екатеринбург можно было добраться только стыковочным рейсом. Рейсы осуществляются с 25 ноября до 31 декабря.