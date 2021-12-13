Из Кольцово запускают рейсы в Таджикистан

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Аэропорт. Курган, nordwind airlines, нордвинд
Полеты будут выполняться по средам на самолете Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров Фото:

Авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в таджикский город Курган-Тюбе (Бохтар). Первый рейс запланирован на 15 декабря. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово.

«Авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Кольцово в таджикский город Курган-Тюбе (Бохтар)», — говорится в сообщении аэропорта.

Полеты будут выполняться по средам на самолете Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров. Продолжительность полета — 3 часа 25 минут. Прибывающие в Таджикистан обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест на Covid-19, сделанный не ранее, чем на 72 часа до пересечения границы. Детям то трех лет справка не требуется.

Ранее были запущены рейсы из Екатеринбурга в Ненецкий автономный округ, который находится за Северным полярном кругом. В 2021 году из Нарьян-Мара в Екатеринбург можно было добраться только стыковочным рейсом. Рейсы осуществляются с 25 ноября до 31 декабря.

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Авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в таджикский город Курган-Тюбе (Бохтар). Первый рейс запланирован на 15 декабря. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово. «Авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Кольцово в таджикский город Курган-Тюбе (Бохтар)», — говорится в сообщении аэропорта. Полеты будут выполняться по средам на самолете Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров. Продолжительность полета — 3 часа 25 минут. Прибывающие в Таджикистан обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест на Covid-19, сделанный не ранее, чем на 72 часа до пересечения границы. Детям то трех лет справка не требуется. Ранее были запущены рейсы из Екатеринбурга в Ненецкий автономный округ, который находится за Северным полярном кругом. В 2021 году из Нарьян-Мара в Екатеринбург можно было добраться только стыковочным рейсом. Рейсы осуществляются с 25 ноября до 31 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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