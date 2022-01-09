В «Единой России» защитили богатых россиян от повышения налогов

09 января 2022 в 23:54 Размер текста - 17 +

Гутенев считает, что повышение налога навредит бизнесу в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предложение увеличить на 50% НДФЛ на сверхдоходы физлиц носит популистский характер. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат от «Единой России» Владимир Гутенев. По его мнению, такая мера дестабилизирует бизнес-сообщества. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов в разговоре с URA.RU предложил установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. При этом, он отметил, что для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5% или до нуля. Это будет более справедливая система, которая приведет к сокращению разрыва в доходах и снизит социальную напряженность, считает депутат. «Отношусь к этому как к постоянно возникающим популистским предложениям. <…> Такие радикальные предложения кроме как к дестабилизации бизнес-сообщества больше ни к чему не приведут», — прокомментировал заявление своего коллеги Гутенев в разговоре с РИА «Новости». По словам депутата, с ним согласятся и в Российском союзе промышленников и предпринимателей, и в «Деловой России», и в «Опоре России». Гутенев отметил, что для развития бизнеса, для привлечения инвестиций в страну важна стабильность, которую подрывают подобные меры. При этом, по словам депутата, в будущем государство намерено изменить систему налогообложения, чтобы люди, получающие низкие доходы платили мало или вообще не будут платили налогов. А те, кто получает действительно сверхдоходы, платили больше, чем сегодня. Но это будет процесс, растянутый во времени, подчеркнул депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Предложение увеличить на 50% НДФЛ на сверхдоходы физлиц носит популистский характер. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат от «Единой России» Владимир Гутенев. По его мнению, такая мера дестабилизирует бизнес-сообщества. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов в разговоре с URA.RU предложил установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. При этом, он отметил, что для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5% или до нуля. Это будет более справедливая система, которая приведет к сокращению разрыва в доходах и снизит социальную напряженность, считает депутат. «Отношусь к этому как к постоянно возникающим популистским предложениям. <…> Такие радикальные предложения кроме как к дестабилизации бизнес-сообщества больше ни к чему не приведут», — прокомментировал заявление своего коллеги Гутенев в разговоре с РИА «Новости». По словам депутата, с ним согласятся и в Российском союзе промышленников и предпринимателей, и в «Деловой России», и в «Опоре России». Гутенев отметил, что для развития бизнеса, для привлечения инвестиций в страну важна стабильность, которую подрывают подобные меры. При этом, по словам депутата, в будущем государство намерено изменить систему налогообложения, чтобы люди, получающие низкие доходы платили мало или вообще не будут платили налогов. А те, кто получает действительно сверхдоходы, платили больше, чем сегодня. Но это будет процесс, растянутый во времени, подчеркнул депутат.