09 января 2022

В «Единой России» защитили богатых россиян от повышения налогов

© Служба новостей «URA.RU»
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Гутенев считает, что повышение налога навредит бизнесу в РФ Фото:

Предложение увеличить на 50% НДФЛ на сверхдоходы физлиц носит популистский характер. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат от «Единой России» Владимир Гутенев. По его мнению, такая мера дестабилизирует бизнес-сообщества.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов в разговоре с URA.RU предложил установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. При этом, он отметил, что для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5% или до нуля. Это будет более справедливая система, которая приведет к сокращению разрыва в доходах и снизит социальную напряженность, считает депутат.

«Отношусь к этому как к постоянно возникающим популистским предложениям. <…> Такие радикальные предложения кроме как к дестабилизации бизнес-сообщества больше ни к чему не приведут», — прокомментировал заявление своего коллеги Гутенев в разговоре с РИА «Новости». По словам депутата, с ним согласятся и в Российском союзе промышленников и предпринимателей, и в «Деловой России», и в «Опоре России». Гутенев отметил, что для развития бизнеса, для привлечения инвестиций в страну важна стабильность, которую подрывают подобные меры.

При этом, по словам депутата, в будущем государство намерено изменить систему налогообложения, чтобы люди, получающие низкие доходы платили мало или вообще не будут платили налогов. А те, кто получает действительно сверхдоходы, платили больше, чем сегодня. Но это будет процесс, растянутый во времени, подчеркнул депутат.

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Предложение увеличить на 50% НДФЛ на сверхдоходы физлиц носит популистский характер. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат от «Единой России» Владимир Гутенев. По его мнению, такая мера дестабилизирует бизнес-сообщества. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов в разговоре с URA.RU предложил установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. При этом, он отметил, что для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5% или до нуля. Это будет более справедливая система, которая приведет к сокращению разрыва в доходах и снизит социальную напряженность, считает депутат. «Отношусь к этому как к постоянно возникающим популистским предложениям. <…> Такие радикальные предложения кроме как к дестабилизации бизнес-сообщества больше ни к чему не приведут», — прокомментировал заявление своего коллеги Гутенев в разговоре с РИА «Новости». По словам депутата, с ним согласятся и в Российском союзе промышленников и предпринимателей, и в «Деловой России», и в «Опоре России». Гутенев отметил, что для развития бизнеса, для привлечения инвестиций в страну важна стабильность, которую подрывают подобные меры. При этом, по словам депутата, в будущем государство намерено изменить систему налогообложения, чтобы люди, получающие низкие доходы платили мало или вообще не будут платили налогов. А те, кто получает действительно сверхдоходы, платили больше, чем сегодня. Но это будет процесс, растянутый во времени, подчеркнул депутат.
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