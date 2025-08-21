Новые программы в автошколах появятся только через полгода

В России сроки внедрения новых образовательных программ для автошкол официально перенесены на шесть месяцев. Соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно обновленным планам, запуск которых отложен до 1 марта 2026 года, часть теоретических занятий будет переведена в дистанционный формат. Для получения водительских прав категории «D» (автобус) предусмотрена возможность переподготовки для лиц, уже имеющих опыт управления легковыми автомобилями или грузовиками. Также появится возможность подготовки водителей непосредственно на базе автопарков.
В новых программах предполагается увеличение количества часов практического вождения на дорогах, исключение темы «Вождение с прицепом» и введение новых тем. Среди них — вопросы опасного вождения, использование средств индивидуальной мобильности, порядок предъявления электронных документов, а также требования к ношению жилетов со световозвращающими полосами.
Ранее стало известно, что с 1 сентября 2025 года в РФ произойдет повышение государственных пошлин на ряд услуг, связанных с владением и эксплуатацией автомобилей. Стоимость получения стандартного водительского удостоверения на пластиковом носителе увеличится с прежних 2 тысяч рублей до 4 тысяч рублей. За оформление водительских прав нового поколения теперь потребуется заплатить 6 тысяч рублей вместо ранее установленных 3 тысяч. Размер пошлины за получение международного водительского удостоверения возрастет до 3,2 тысячи рублей, что вдвое больше прежней суммы — 1,6 тысячи рублей.
