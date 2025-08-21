Президент России Владимир Путин поздравил поэта, писателя и сценариста Юрия Энтина с 90-летием. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.
«Уважаемый Юрий Сергеевич! Примите тёплые поздравления с 90-летним юбилеем», — говорится в сообщении. В поздравлении отмечается, что Юрий Энтин посвятил свой «щедрый и добрый талант» развитию традиций российской детской литературы, кинематографа и анимации. Владимир Путин подчеркнул, что творчество Энтина внесло значительный вклад в воспитание подрастающего поколения. Президент отметил, что тысячи людей в России и за ее пределами знают и искренне любят многогранное творчество писателя.
Юрий Энтин — советский и российский поэт, драматург и сценарист, автор текстов множества популярных детских песен и фильмов. Его творчество известно благодаря таким произведениям, как «Бременские музыканты», «Приключения Электроника», «Каникулы в Простоквашино» и многим другим.
