«Щедрый и добрый талант»: Путин поздравил поэта Юрия Энтина с днем рождения

Путин поздравил с 90-летием поэта и сценариста Юрия Энтина
Творчество Энтина внесло значительный вклад в воспитание подрастающего поколения
Творчество Энтина внесло значительный вклад в воспитание подрастающего поколения

Президент России Владимир Путин поздравил поэта, писателя и сценариста Юрия Энтина с 90-летием. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый Юрий Сергеевич! Примите тёплые поздравления с 90-летним юбилеем», — говорится в сообщении. В поздравлении отмечается, что Юрий Энтин посвятил свой «щедрый и добрый талант» развитию традиций российской детской литературы, кинематографа и анимации. Владимир Путин подчеркнул, что творчество Энтина внесло значительный вклад в воспитание подрастающего поколения. Президент отметил, что тысячи людей в России и за ее пределами знают и искренне любят многогранное творчество писателя.

Юрий Энтин — советский и российский поэт, драматург и сценарист, автор текстов множества популярных детских песен и фильмов. Его творчество известно благодаря таким произведениям, как «Бременские музыканты», «Приключения Электроника», «Каникулы в Простоквашино» и многим другим.

