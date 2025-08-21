Путин назначил Михаила Петракова новым послом России в Австралии

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Петракова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Австралии. Соответствующий указ подписал глава государства.
«Назначить Петракова Михаила Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Австралии», — говорится в документе. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
С 2019 года Михаил Петраков возглавлял Департамент ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел Российской Федерации. В период с 2012 по 2019 год он занимал пост посла Российской Федерации в Южно-Африканской Республике и одновременно представлял интересы России в Королевстве Лесото. Свой профессиональный путь в системе МИД России Петраков начал в 1982 году, после чего занимал различные должности в центральном аппарате ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.