Экс-сотрудница ПФР: почему пенсия может быть меньше обещанной

Всем неработающим пенсионерам гарантирован уровень минимальной пенсии не ниже прожиточного минимум Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Доплаты до пенсии в размере федерального прожиточного минимума (10 882 рубля) в 2022 году будут получать только неработающие пенсионеры, проживающие в Севастополе. В остальных регионах соцдоплата будет отличаться в большую или меньшую сторону, исходя из регионального прожиточного минимума. Об этом бывшая сотрудница пенсионного фонда России Ирина Сивакова рассказала в своем паблике «Юридические тонкости» в соцсети «ВКонтакте».

«На 2022 год только в одном субъекте РФ прожиточный минимум полностью совпал с федеральным — это Севастополь. Поэтому неработающим пенсионерам этого города в 2022 году действительно будут доплачивать до 10 882 рублей. В остальных регионах соцдоплата будет отличаться в большую или меньшую сторону», — пояснила Сивакова.

Она объяснила, какие пенсионеры могут не получить доплату до прожиточного минимума, если пенсия ниже него. «Во-первых, если пенсионер работает или имеет вид на жительство в другом государстве, соцдоплата ему не полагается (ее назначают только неработающим гражданам, постоянно проживающим на территории РФ). Поэтому его пенсия может оказаться ниже прожиточного минимума. Во-вторых, при назначении соцдоплаты учитывается не только размер пенсии, но и другие выплаты, которые пенсионер получает от государства (накопительная пенсия, субсидии на оплату ЖКУ и прочие региональные выплаты, кроме единовременных)», — подчеркнула Сивакова.

Также она рассказала о размерах минимальных пенсий в 2022 году. В Москве минимальная пенсия составит 14 009 рублей, в Московской области — 12 146 рублей, в Санкт-Петербурге — 11 317 рублей, в Ленинградской области — 10 992 рубля. Самая высокая минимальная пенсия будет в Чукотском АО — 23 432 рубля. Пенсию выше федерального прожиточного минимума будут получать в 29 регионах. В остальных регионах пенсия будет ниже 10 882 рублей.

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