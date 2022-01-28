В Японии заявили о доверии к «Спутнику V»

Японская клиника Hibiya Kokusai Clinic начала доклинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В клинике отметили, что российская вакцина пользуется авторитетом в международном медицинском сообществе.
«Японская клиника Hibiya Kokusai Clinic объявила о доклинических испытаниях „Спутника V“ и „Спутника Лайт“. Отмечены преимущества российских аденовирусных вакцин и признание их авторитета в международном медицинском сообществе», — сообщают РИА «Новости».
Отмечается, что вакцинация «Спутником V» в Японии будет платная, по запросу пациента. При этом она не будет считаться официальной.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что «Спутник V» готовы признать в этом году. На данный момент более 100 стран мира признают сертификаты о вакцинации «Спутником V», пишет RT. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил все необходимые документы для сертификации вакцины, напоминает «Национальная служба новостей».
Японская клиника Hibiya Kokusai Clinic начала доклинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В клинике отметили, что российская вакцина пользуется авторитетом в международном медицинском сообществе. «Японская клиника Hibiya Kokusai Clinic объявила о доклинических испытаниях „Спутника V“ и „Спутника Лайт“. Отмечены преимущества российских аденовирусных вакцин и признание их авторитета в международном медицинском сообществе», — сообщают РИА «Новости». Отмечается, что вакцинация «Спутником V» в Японии будет платная, по запросу пациента. При этом она не будет считаться официальной. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что «Спутник V» готовы признать в этом году. На данный момент более 100 стран мира признают сертификаты о вакцинации «Спутником V», пишет RT. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил все необходимые документы для сертификации вакцины, напоминает «Национальная служба новостей».