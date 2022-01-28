В Японии заявили о доверии к «Спутнику V»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, медсестра, медик, укол, прививка, шприц, вакцина, процедурный кабинет, резиновые перчатки, вакцинация, доктор, covid19, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, прививка от ковид, гам ковид вак, COVID-19, спутник лайт, прививка от covid19, ковид 19, вакцинация covid19, ревакцинация
Вакцинация «Спутником V» в Японии будет платная Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Японская клиника Hibiya Kokusai Clinic начала доклинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В клинике отметили, что российская вакцина пользуется авторитетом в международном медицинском сообществе.

«Японская клиника Hibiya Kokusai Clinic объявила о доклинических испытаниях „Спутника V“ и „Спутника Лайт“. Отмечены преимущества российских аденовирусных вакцин и признание их авторитета в международном медицинском сообществе», — сообщают РИА «Новости».

Отмечается, что вакцинация «Спутником V» в Японии будет платная, по запросу пациента. При этом она не будет считаться официальной.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что «Спутник V» готовы признать в этом году. На данный момент более 100 стран мира признают сертификаты о вакцинации «Спутником V», пишет RT. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил все необходимые документы для сертификации вакцины, напоминает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Японская клиника Hibiya Kokusai Clinic начала доклинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В клинике отметили, что российская вакцина пользуется авторитетом в международном медицинском сообществе. «Японская клиника Hibiya Kokusai Clinic объявила о доклинических испытаниях „Спутника V“ и „Спутника Лайт“. Отмечены преимущества российских аденовирусных вакцин и признание их авторитета в международном медицинском сообществе», — сообщают РИА «Новости». Отмечается, что вакцинация «Спутником V» в Японии будет платная, по запросу пациента. При этом она не будет считаться официальной. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что «Спутник V» готовы признать в этом году. На данный момент более 100 стран мира признают сертификаты о вакцинации «Спутником V», пишет RT. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил все необходимые документы для сертификации вакцины, напоминает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...