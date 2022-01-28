В Японии заявили о доверии к «Спутнику V»

Вакцинация «Спутником V» в Японии будет платная Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Японская клиника Hibiya Kokusai Clinic начала доклинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В клинике отметили, что российская вакцина пользуется авторитетом в международном медицинском сообществе.

«Японская клиника Hibiya Kokusai Clinic объявила о доклинических испытаниях „Спутника V“ и „Спутника Лайт“. Отмечены преимущества российских аденовирусных вакцин и признание их авторитета в международном медицинском сообществе», — сообщают РИА «Новости».

Отмечается, что вакцинация «Спутником V» в Японии будет платная, по запросу пациента. При этом она не будет считаться официальной.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что «Спутник V» готовы признать в этом году. На данный момент более 100 стран мира признают сертификаты о вакцинации «Спутником V», пишет RT. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил все необходимые документы для сертификации вакцины, напоминает «Национальная служба новостей».