Командира ЛНР из Екатеринбурга придется хоронить под обстрелом

17 февраля 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

ВСУ ведет огонь по городу Кировка в ЛНР (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В городе Кировка (самопровозглашенная Луганская народная республика), где хоронят командира подразделения ЛНР из Екатеринбурга, начался артобстрел со стороны Украины. Об этом рассказал URA.RU представитель правления Свердловского областного общественного фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов со ссылкой на слова бойцов с линии фронта. Под обстрел может попасть вся похоронная процессия «Похороны командира проходят сегодня. Местом назначен небольшой городок Кировка, потому что с этим местом у погибшего многое связано. После назначения места похорон ВСУ начал артобстрел Кировки. Есть информация, что ориентируются они именно на место похорон», — рассказал Ефимов. Он отметил, что похоронная процессия может попасть под прямой огонь ВСУ, потому что наступление армии Украины становится интенсивнее. Кроме этого, в окрестностях городка слышны автоматные выстрелы. Информация о смерти екатеринбуржца в ЛНР появилась 16 февраля. По данным бойцов с линии фронта, командира, чье имя пока не раскрывается, убили солдаты ВСУ. МИД Украины официально заявил о переходе в острую фазу противостояния с самопровозглашенными республиками. Власти страны отказались выполнять условия перемирия и заявили о невозможности вести переговоры. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В городе Кировка (самопровозглашенная Луганская народная республика), где хоронят командира подразделения ЛНР из Екатеринбурга, начался артобстрел со стороны Украины. Об этом рассказал URA.RU представитель правления Свердловского областного общественного фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов со ссылкой на слова бойцов с линии фронта. Под обстрел может попасть вся похоронная процессия «Похороны командира проходят сегодня. Местом назначен небольшой городок Кировка, потому что с этим местом у погибшего многое связано. После назначения места похорон ВСУ начал артобстрел Кировки. Есть информация, что ориентируются они именно на место похорон», — рассказал Ефимов. Он отметил, что похоронная процессия может попасть под прямой огонь ВСУ, потому что наступление армии Украины становится интенсивнее. Кроме этого, в окрестностях городка слышны автоматные выстрелы. Информация о смерти екатеринбуржца в ЛНР появилась 16 февраля. По данным бойцов с линии фронта, командира, чье имя пока не раскрывается, убили солдаты ВСУ. МИД Украины официально заявил о переходе в острую фазу противостояния с самопровозглашенными республиками. Власти страны отказались выполнять условия перемирия и заявили о невозможности вести переговоры.