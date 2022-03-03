На Украине запретили экспорт газа 03 марта 2022 в 21:24 Размер текста - 17 + Украина останавливает экспорт газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности С 3 марта Минэнерго Украины запрещает экспорт природного газа с территории страны. Такое решение принято в связи с действиями вооруженных сил РФ на территории Украины. «Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашей страны. Это относится и к газу, который хранится в подземных газохранилищах Украины в режиме „таможенный склад“. Ограничение введено указом Минэнерго от 3 марта в связи с проведением боевых действий на территории Украины», — говорится в telegram-канале «Нафтогаз». 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о невозможности запуска газопровода «Северный поток — 2» из-за остановки сертификации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. С 3 марта Минэнерго Украины запрещает экспорт природного газа с территории страны. Такое решение принято в связи с действиями вооруженных сил РФ на территории Украины. «Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашей страны. Это относится и к газу, который хранится в подземных газохранилищах Украины в режиме „таможенный склад“. Ограничение введено указом Минэнерго от 3 марта в связи с проведением боевых действий на территории Украины», — говорится в telegram-канале «Нафтогаз». 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о невозможности запуска газопровода «Северный поток — 2» из-за остановки сертификации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям