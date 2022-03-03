На Украине запретили экспорт газа

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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
Украина останавливает экспорт газа Фото:
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С 3 марта Минэнерго Украины запрещает экспорт природного газа с территории страны. Такое решение принято в связи с действиями вооруженных сил РФ на территории Украины.

«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашей страны. Это относится и к газу, который хранится в подземных газохранилищах Украины в режиме „таможенный склад“. Ограничение введено указом Минэнерго от 3 марта в связи с проведением боевых действий на территории Украины», — говорится в telegram-канале «Нафтогаз».

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о невозможности запуска газопровода «Северный поток — 2» из-за остановки сертификации.

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С 3 марта Минэнерго Украины запрещает экспорт природного газа с территории страны. Такое решение принято в связи с действиями вооруженных сил РФ на территории Украины. «Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашей страны. Это относится и к газу, который хранится в подземных газохранилищах Украины в режиме „таможенный склад“. Ограничение введено указом Минэнерго от 3 марта в связи с проведением боевых действий на территории Украины», — говорится в telegram-канале «Нафтогаз». 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о невозможности запуска газопровода «Северный поток — 2» из-за остановки сертификации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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