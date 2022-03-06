США придумали, как обходить свои антироссийские санкции

Операции будут идти не напрямую в банки, попавшие под санкции США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Американские компании нашли способ, как обойти санкции, которые они ввели против России. Все транзакции будут производиться с участием банков в других странах, заявил бывший старший советник подразделения по санкциям Минфина США OFAC Брайан О’Тул.

«Если компания покупает нефть у российского поставщика, она сможет перевести ему долларовый платеж через неподсанкционный банк в третьей стране, выступающий в качестве разрешенного посредника. Подсанкционный банк сможет получать комиссионные от российского продавца за такие сделки», — сказал он в беседе с РБК.

Отмечается также, что эту схему разработал Минфин США. Таким образом, платежи России за энергоносители могут исходить также от клиентов в других странах — не только в США.

Из-за начала спецоперации на Украине, которую объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля, часть крупных российских банков оказалась под санкциями. Также была заморожена часть валютных резервов Банка России. В Евросоюзе запретили поставку, продажу и экспорт евро в России. Разрыв экономических связей может грозить Европе серьезным кризисом.

Цель российской спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины. Оккупация страны в этот список не входит. Ее приостановка возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения ранее обозначенных требований России, пишет RT. При этом с России режима военного или чрезвычайного положения объявлено не будет, отмечает Vse42.Ru.

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