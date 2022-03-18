ЦБ призвал банки усилить контроль за махинациями с валютой

ЦБ призвал банки усиленно следить за операциями клиентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Центробанк попросил российские финансовые организации усилить контроль за операциями клиентов, совершаемых для обхода экономических мер, которые были приняты в РФ после введения санкций. В частности, следить за деятельностью перекупщиков и попытками обхода ограничений по операциям с валютой. Об этом сообщается в письме зампреда Банка России Юрия Исаева.

«Обращать повышенное внимание на операции физических и юридических лиц, направленные на обход специальных экономических мер, в том числе ограничений по валютным операциям <…>; на нестандартное поведение клиентов, аномалии в транзакционной активности, изменение характера потребительских расходов и расходов инвестиционного характера, которые ассоциируются с текущей социально-экономической обстановкой», — говорится в письме. Текст документа есть в распоряжении РБК.

Ранее член Совета Федерации Ирина Ковитиди заявила, что в России могут ужесточить наказание за покупку и продажу иностранной валюты на черном рынке. Сенатор уточнила, что изменения коснутся статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Рассматривать вопрос ужесточения будут исходя из того, как будет распространяться продажа валюты лицами, которые не имеют на это лицензии.

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