«Автостат»: продажи автомобилей «Москвич» упали на 42%

Продажи автомобилей «Москвич» в России в августе 2025 года упали на 42%. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.
Как передает ТАСС, по данным агентства «Автостат» и пресс-службы компании, в последний месяц лета было реализовано всего 1 124 автомобиля этой марки. Это на 42% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в августе 2024 года продажи составляли 1 900 единиц.
В августе 2024 года «Москвич» продал 1 900 автомобилей, включая более 300 лифтбеков «Москвич 6» и свыше 80 электромобилей «Москвич 3е». В этом году показатели оказались значительно скромнее, несмотря на сохранение рыночной доли на уровне прошлого года. За восемь месяцев 2025 года суммарно было реализовано 9 960 автомобилей «Москвич».
Среди новинок компании стоит отметить старт продаж новой модели «Москвич-8», который состоялся 22 июля 2025 года. За этот короткий период было реализовано 24 автомобиля данной модели.
