24 марта 2022

Медведев: США больше не хозяева планеты. «Однополярному миру пришел конец»

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Политсовет партии
«Однополярный мир закончился» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки больше не являются хозяевами планеты. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в контексте ситуации на Украине.

«Однополярному миру пришел конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля», — заявил Медведев в интервью с РИА «Новости» и RT. Так он прокомментировал спецоперацию и отношение россиян к ней, в том числе тех, кто уезжает из страны. Также Медведев дал оценку действиям западных стран и русофобии.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что власти Америки хотели расколоть Россию на пять-шесть новых стран. По его мнению, следующей целью США был Китай, после чего наступил бы глобальный кризис.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутиться в головах западных политиков».

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Соединенные Штаты Америки больше не являются хозяевами планеты. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в контексте ситуации на Украине. «Однополярному миру пришел конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля», — заявил Медведев в интервью с РИА «Новости» и RT. Так он прокомментировал спецоперацию и отношение россиян к ней, в том числе тех, кто уезжает из страны. Также Медведев дал оценку действиям западных стран и русофобии. Ранее Дмитрий Медведев заявил, что власти Америки хотели расколоть Россию на пять-шесть новых стран. По его мнению, следующей целью США был Китай, после чего наступил бы глобальный кризис. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутиться в головах западных политиков».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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