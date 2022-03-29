В Калининграде умер бывший охранник Сталина

29 марта 2022 в 21:26 Размер текста - 17 +

Александр Саликов охранял дачу Иосифа Сталина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Калининграде на 96-м году жизни умер бывший охранник вождя СССР Иосифа Сталина Александр Саликов. Об этом сообщил общественный деятель и писатель Герман Бич. «Александр Семенович умер 26 марта на 96-м году жизни. Он — участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке, член областного комитета ветеранов войны и военной службы», — передает «Комсомольская правда» слова Бича. Саликов попал на фронт в 1942 году в возрасте 16 лет. В 1950 году он попал в охрану Сталина. Саликов охранял дачу его сына Василия, а потом и самого генералиссимуса. «Всего охрану дачи вождя несли двадцать офицеров. А вот когда прибыл Сталин, то с ним приехало около ста человек личной охраны. Пятьдесят человек в черных плащах, под которыми были спрятаны автомат ППС, гранаты и финский нож, окружали любое место, где появлялся Сталин», — вспоминал Саликов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Калининграде на 96-м году жизни умер бывший охранник вождя СССР Иосифа Сталина Александр Саликов. Об этом сообщил общественный деятель и писатель Герман Бич. «Александр Семенович умер 26 марта на 96-м году жизни. Он — участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке, член областного комитета ветеранов войны и военной службы», — передает «Комсомольская правда» слова Бича. Саликов попал на фронт в 1942 году в возрасте 16 лет. В 1950 году он попал в охрану Сталина. Саликов охранял дачу его сына Василия, а потом и самого генералиссимуса. «Всего охрану дачи вождя несли двадцать офицеров. А вот когда прибыл Сталин, то с ним приехало около ста человек личной охраны. Пятьдесят человек в черных плащах, под которыми были спрятаны автомат ППС, гранаты и финский нож, окружали любое место, где появлялся Сталин», — вспоминал Саликов.