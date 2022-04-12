Песков подставил под сомнение арест Медведчука на Украине

12 апреля 2022 в 23:48 Размер текста - 17 +

По словам Дмитрия Пескова, сообщение об аресте Виктора Медведчука может быть фейком Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать задержание лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Он добавил, что эта информация может не соответствовать действительности. «Не могу сказать, насколько это соответствует действительности», — передает слова Дмитрия Пескова РИА «Новости». Он также подчеркнул, что сейчас генерируется огромное количество ложной информации, потому сообщение о задержании Медведчука может являться фейком. Ранее украинский суд заочно арестовал Виктора Медведчука. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании оппозиционного политика. Все это проходит на фоне спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин определил в качестве ее целей денацификацию и демилитаризацию страны. При этом, по словам российского лидера, Москва вынуждена была пойти на этот шаг, реагируя на внешнюю агрессию. До этого суд на Украине также заочно арестовал музыканта Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова. Они подозреваются Киевом в посягательстве на территориальную целостность украинского государства. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать задержание лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Он добавил, что эта информация может не соответствовать действительности. «Не могу сказать, насколько это соответствует действительности», — передает слова Дмитрия Пескова РИА «Новости». Он также подчеркнул, что сейчас генерируется огромное количество ложной информации, потому сообщение о задержании Медведчука может являться фейком. Ранее украинский суд заочно арестовал Виктора Медведчука. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании оппозиционного политика. Все это проходит на фоне спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин определил в качестве ее целей денацификацию и демилитаризацию страны. При этом, по словам российского лидера, Москва вынуждена была пойти на этот шаг, реагируя на внешнюю агрессию. До этого суд на Украине также заочно арестовал музыканта Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова. Они подозреваются Киевом в посягательстве на территориальную целостность украинского государства.