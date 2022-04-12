Песков подставил под сомнение арест Медведчука на Украине

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
По словам Дмитрия Пескова, сообщение об аресте Виктора Медведчука может быть фейком Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать задержание лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Он добавил, что эта информация может не соответствовать действительности.

«Не могу сказать, насколько это соответствует действительности», — передает слова Дмитрия Пескова РИА «Новости». Он также подчеркнул, что сейчас генерируется огромное количество ложной информации, потому сообщение о задержании Медведчука может являться фейком.

Ранее украинский суд заочно арестовал Виктора Медведчука. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании оппозиционного политика.

Все это проходит на фоне спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин определил в качестве ее целей денацификацию и демилитаризацию страны. При этом, по словам российского лидера, Москва вынуждена была пойти на этот шаг, реагируя на внешнюю агрессию. До этого суд на Украине также заочно арестовал музыканта Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова. Они подозреваются Киевом в посягательстве на территориальную целостность украинского государства.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать задержание лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Он добавил, что эта информация может не соответствовать действительности. «Не могу сказать, насколько это соответствует действительности», — передает слова Дмитрия Пескова РИА «Новости». Он также подчеркнул, что сейчас генерируется огромное количество ложной информации, потому сообщение о задержании Медведчука может являться фейком. Ранее украинский суд заочно арестовал Виктора Медведчука. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании оппозиционного политика. Все это проходит на фоне спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин определил в качестве ее целей денацификацию и демилитаризацию страны. При этом, по словам российского лидера, Москва вынуждена была пойти на этот шаг, реагируя на внешнюю агрессию. До этого суд на Украине также заочно арестовал музыканта Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова. Они подозреваются Киевом в посягательстве на территориальную целостность украинского государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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