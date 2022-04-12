Песков подставил под сомнение арест Медведчука на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать задержание лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Он добавил, что эта информация может не соответствовать действительности.
«Не могу сказать, насколько это соответствует действительности», — передает слова Дмитрия Пескова РИА «Новости». Он также подчеркнул, что сейчас генерируется огромное количество ложной информации, потому сообщение о задержании Медведчука может являться фейком.
Ранее украинский суд заочно арестовал Виктора Медведчука. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании оппозиционного политика.
Все это проходит на фоне спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин определил в качестве ее целей денацификацию и демилитаризацию страны. При этом, по словам российского лидера, Москва вынуждена была пойти на этот шаг, реагируя на внешнюю агрессию. До этого суд на Украине также заочно арестовал музыканта Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова. Они подозреваются Киевом в посягательстве на территориальную целостность украинского государства.
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