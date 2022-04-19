Кремль поддержал инициативу изучать историю с первого класса

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
У России богатая история, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:

Школьники могут изучать историю с первого класса, так как дети интересуются всем. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Семилетки интересуются абсолютно всем. Минпросвещения уполномочено принимать такие решения, они реализуют свои полномочия. Главное — отечество. История у нас богатая. В остальном должны решать специалисты», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в российских школах изменится система обучения. По словам министра, теперь школьники будут изучать историю России с первого класса.

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Школьники могут изучать историю с первого класса, так как дети интересуются всем. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Семилетки интересуются абсолютно всем. Минпросвещения уполномочено принимать такие решения, они реализуют свои полномочия. Главное — отечество. История у нас богатая. В остальном должны решать специалисты», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в российских школах изменится система обучения. По словам министра, теперь школьники будут изучать историю России с первого класса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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