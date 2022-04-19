Кремль поддержал инициативу изучать историю с первого класса

У России богатая история, подчеркнул Дмитрий Песков
Школьники могут изучать историю с первого класса, так как дети интересуются всем. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Семилетки интересуются абсолютно всем. Минпросвещения уполномочено принимать такие решения, они реализуют свои полномочия. Главное — отечество. История у нас богатая. В остальном должны решать специалисты», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в российских школах изменится система обучения. По словам министра, теперь школьники будут изучать историю России с первого класса.
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