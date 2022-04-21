Набиуллина исключила возможность дефолта в России

У России есть все необходимые финансовые ресурсы, заявила Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

В России исключена угроза дефолта. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы, посвященном годовому отчету ЦБ за 2021 год, а также назначению председателя Банка России и членов совета директоров.

«У России есть все необходимые финансовые ресурсы. Никакой дефолт нам не грозит», — сказала она, трансляция мероприятия велась на официальном сайте Госдумы.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление о том. что западные санкции все сильнее расшатывают российскую экономику, и рано или поздно приведут к дефолту в стране. Банкротство России, по ее мнению, это лишь вопрос времени.

С ней не согласился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он убежден, что санкции против России обернутся провалом для Европы. В вместе с дефолтом РФ наступит дефолт стран Евросоюза. По его словам, европейцы уже недовольны высокой инфляцией и отсутствием некоторых продуктов в магазинах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также усомнился в возможности дефолта. В России может быть «рукотворный» [технический — у государства есть деньги для оплаты госдолга, но технически средства не могут переводиться на счета] дефолт, однако объективных причин для этого нет.

Санкции странами ЕС, США и рядом других государств были введены в России после начала спецоперации на Украине. Ограничения коснулись банковского сектора и экономики страны. Часть золотовалютных резервов РФ была заморожена. Кроме того, многие иностранные компании ушли с рынка.

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