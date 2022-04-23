Десятки стран соберутся на базе США обсуждать будущее Украины

23 апреля 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

В саммите США будут участвовать «ведущие военные представители мира» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США пригласили представителей десятков стран принять участие в саммите по Украине на базе американских войск в Германии. Об этом сообщает агентство BILD. «Во вторник „ведущие военные представители мира“ встретятся на американской военной базе Рамштайн в земле Рейнланд-Пфальц. По информации BILD, там хотят обсудить следующие темы: текущая военная обстановка на Украине, необходимые поставки оружия, будущее Украины. Ведущим будет министр обороны США Ллойд Остин», — пишет BILD. Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Страны Запада и США в связи со спецоперацией начали поставки оружия на Украину. Большей частью, это либо еще советское оружие, либо устаревшее. В офисе президента Украины Владимира Зеленского недовольны такой политикой, заявляя, что Запад поставляет Украине «не то оружие, о котором договаривались». Тем не менее поставки вооружения на Украину исчисляются миллиардами долларов, и страна может оказаться в долговой яме. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

США пригласили представителей десятков стран принять участие в саммите по Украине на базе американских войск в Германии. Об этом сообщает агентство BILD. «Во вторник „ведущие военные представители мира“ встретятся на американской военной базе Рамштайн в земле Рейнланд-Пфальц. По информации BILD, там хотят обсудить следующие темы: текущая военная обстановка на Украине, необходимые поставки оружия, будущее Украины. Ведущим будет министр обороны США Ллойд Остин», — пишет BILD. Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Страны Запада и США в связи со спецоперацией начали поставки оружия на Украину. Большей частью, это либо еще советское оружие, либо устаревшее. В офисе президента Украины Владимира Зеленского недовольны такой политикой, заявляя, что Запад поставляет Украине «не то оружие, о котором договаривались». Тем не менее поставки вооружения на Украину исчисляются миллиардами долларов, и страна может оказаться в долговой яме.