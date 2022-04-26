Украине предрекли раздел, Путин заявил о прорыве в переговорах. Главное к вечеру 26 апреля

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил о прорыве в переговорах с Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский лидер Владимир Путин заявил о прорыве в переговорах Москвы и Киева. Итогом политики Запада по отношению к Украине станет распад страны на несколько государств. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 26 апреля.

  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) из минометов обстреляли российский пограничный пункт Троебортное в Брянской области. Ночью также была обстреляна Белгородская область.
  • США пытаются затянуть специальную операцию на Украине, чтобы нанести ущерб России. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев и Москва достигли прорыва во время переговоров в Стамбуле. По его словам, Украина теперь хочет решить вопросы принадлежности Крыма и Донбасса на саммите.
  • Российская армия захватила базу ВСУ, на которой ремонтировали и хранили вооружение для ПВО. Отступая, подразделения ВСУ бросили вооружение, боеприпасы, запасное имущество и принадлежности, а также документацию к технике.
  • Украина попросила у администрации президента США Джо Байдена ежемесячно выделять ей по 2 млрд долларов в качестве экстренной помощи. Министр финансов Украины утверждает, что невыплата денег может усугубить гуманитарный кризис.
  • Националисты, укрывающиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, попытались обмануть российских военных. Националисты попытались скрытно отбуксировать танк.
  • Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итогом политики Запада по отношению к Украине станет распад страны на несколько государств. США, по мнению Патрушева, сделали все, чтобы превратить Украину в противоположность России.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В Минобороны РФ уже опровергали фейки со стороны вооруженных сил Украины о потерях.

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Российский лидер Владимир Путин заявил о прорыве в переговорах Москвы и Киева. Итогом политики Запада по отношению к Украине станет распад страны на несколько государств. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 26 апреля. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В Минобороны РФ уже опровергали фейки со стороны вооруженных сил Украины о потерях.
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