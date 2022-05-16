В Кремле отреагировали на попытки завербовать дипломатов РФ в США

16 мая 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков подтвердил информацию о попытке вербовки российских дипломатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Спецслужбы США пытаются завербовать наших дипломатов для сотрудничества, и это очень наглое поведение со стороны Штатов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию посла РФ в США Анатолия Антонова. «Есть такая информация в Кремле. Мы разделяем озабоченность главы нашего диппредставительства США. Весьма наглое поведение представителей американских спецслужб по отношению к нашим гражданам и сотрудникам наших загранучреждений, считаем это недопустимым», — прокомментировал он на конференц-колле. О том, что американские спецслужбы подталкивают российских дипломатов к предательству, ранее заявлял посол РФ в США Анатолий Антонов. Он отмечал, что деятели спецслужб раздают им телефоны ФБР и ЦРУ, на которые можно позвонить для установления сотрудничества. Кроме того, посол сообщил и об угрозах в адрес этих дипломатов. На это заявление отреагировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он пояснил, что предателей среди российских дипломатов найти не удалось, передает «Федеральное агентство новостей». Он добавил, что профессиональные обязанности ими выполняются добросовестно и в полном объеме, уточняет Nation News. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Спецслужбы США пытаются завербовать наших дипломатов для сотрудничества, и это очень наглое поведение со стороны Штатов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию посла РФ в США Анатолия Антонова. «Есть такая информация в Кремле. Мы разделяем озабоченность главы нашего диппредставительства США. Весьма наглое поведение представителей американских спецслужб по отношению к нашим гражданам и сотрудникам наших загранучреждений, считаем это недопустимым», — прокомментировал он на конференц-колле. О том, что американские спецслужбы подталкивают российских дипломатов к предательству, ранее заявлял посол РФ в США Анатолий Антонов. Он отмечал, что деятели спецслужб раздают им телефоны ФБР и ЦРУ, на которые можно позвонить для установления сотрудничества. Кроме того, посол сообщил и об угрозах в адрес этих дипломатов. На это заявление отреагировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он пояснил, что предателей среди российских дипломатов найти не удалось, передает «Федеральное агентство новостей». Он добавил, что профессиональные обязанности ими выполняются добросовестно и в полном объеме, уточняет Nation News.