Минобороны РФ отчиталось об уничтожении самолета и вертолета ВСУ

Российские ПВО сбили истребитель Су-25 и вертолет Ми-8 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО армии РФ сбили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале военного ведомства.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Сергеевки и один вертолет Ми-8 в районе Харькова. Кроме того, сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны также сообщил, что за сутки поражен 61 район сосредоточения бойцов и военной техники ВСУ. Всего в результате ударов авиации РФ уничтожено более 140 националистов. Днем ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка. По его данным, сейчас бойцы проверяют отдельные городские объекты.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Президент отметил, что ВСУ регулярно организовывали карательные операции в Донбассе. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.

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