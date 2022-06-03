Политолог Сидорчик сравнил сборную Украины по футболу с фашистами. «Такая же дивизия СС»

04 июня 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Андрей Сидорчик пожелал футболистам сборной Украины и ее болельщикам сгореть в аду Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сборная Украины по футболу ничем не отличается от дивизии СС «Мертвая голова». Об этом заявил политолог и журналист Андрей Сидорчик в прямом эфире телеканала «МАТЧ ТВ». «Сборная Украины по футболу — такая же дивизия СС „Мертвая голова“. Я желаю, чтобы она сгорела в аду, со всеми теми, кто ее поддерживает», — сказал Андрей Сидорчик. Он отметил, что его отношение к украинской команде изменилось после того, как сборную России по футболу отстранили чемпионата мира-2022. Резюмируя свое выступление, журналист показал в камеру оскорбительный жест, который посвятил украинским болельщикам. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России санкции из-за начала спецоперации РФ на Украине. Санкции коснулись, в том числе, и спортсменов. Так Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Международная футбольная федерация (ФИФА) и Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборные России по футболу от участия во всех международных соревнованиях. У России также забрали Чемпионат мира по хоккею-2023.

Сборная Украины по футболу ничем не отличается от дивизии СС «Мертвая голова». Об этом заявил политолог и журналист Андрей Сидорчик в прямом эфире телеканала «МАТЧ ТВ». «Сборная Украины по футболу — такая же дивизия СС „Мертвая голова“. Я желаю, чтобы она сгорела в аду, со всеми теми, кто ее поддерживает», — сказал Андрей Сидорчик. Он отметил, что его отношение к украинской команде изменилось после того, как сборную России по футболу отстранили чемпионата мира-2022. Резюмируя свое выступление, журналист показал в камеру оскорбительный жест, который посвятил украинским болельщикам. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России санкции из-за начала спецоперации РФ на Украине. Санкции коснулись, в том числе, и спортсменов. Так Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Международная футбольная федерация (ФИФА) и Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборные России по футболу от участия во всех международных соревнованиях. У России также забрали Чемпионат мира по хоккею-2023.