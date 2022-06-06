В Кургане ребенку отказали в лечении и отправили домой за 800 км

06 июня 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Ребенок-инвалид из Пермского края приехал в курганскую больницу, но в лечении ему отказали (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Девочка-инвалид приехала из Краснокамска Пермского края на операцию в Центр Илизарова в Кургане, однако в лечении ей отказали. Также врачи не выписали ей анальгетики на обратную дорогу, поэтому 800 км до дома девочка преодолевала с болью. Об этом URA.RU рассказала мать ребенка Наталья Егорова. «У нас планировалась повторная операция на коленном суставе в Центре Илизарова. Наш пермский лечащий врач заключил, что дочь к ней готова. Мы направили анализы в Курган, где нам поставили дату госпитализации — 3 июня. Но когда мы приехали в Центр и сдали анализы на месте, в лечении нам отказали», — рассказала URA.RU мама девочки. Также она предоставила редакции врачебные заключения и письмо с вызовом на госпитализацию от заведующего травматолого-ортопедическим отделением №12 центра Илизарова Василия Тропина. Семья приехала в Курган 3 июня, врач-терапевт центра Илизарова провел первичный осмотр и взял анализ крови. Некоторые показатели превысили значения нормы. В заключении указано, что госпитализация перенесена и возможна только после допуска от гастроэнтеролога и нормализации уровня трансаминаз печени. «Курганские врачи сказали пролечиться и только потом приезжать, хотя они точно так же могли нас принять, я бы купила нужные таблетки для лечения. При этом у нас был трамадол (опиоидный анальгетик — прим. ред.) только в дорогу до Кургана, на обратный путь обезболивающее дочке не выписали. Было очень обидно. Всю дорогу дочка кричала от боли. Вместо 11 часов мы ехали 20, это 800 км до Краснокамска», — говорит Егорова. URA.RU направило официальный запрос в центр Илизарова. На момент публикации ответ еще не пришел. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Девочка-инвалид приехала из Краснокамска Пермского края на операцию в Центр Илизарова в Кургане, однако в лечении ей отказали. Также врачи не выписали ей анальгетики на обратную дорогу, поэтому 800 км до дома девочка преодолевала с болью. Об этом URA.RU рассказала мать ребенка Наталья Егорова. «У нас планировалась повторная операция на коленном суставе в Центре Илизарова. Наш пермский лечащий врач заключил, что дочь к ней готова. Мы направили анализы в Курган, где нам поставили дату госпитализации — 3 июня. Но когда мы приехали в Центр и сдали анализы на месте, в лечении нам отказали», — рассказала URA.RU мама девочки. Также она предоставила редакции врачебные заключения и письмо с вызовом на госпитализацию от заведующего травматолого-ортопедическим отделением №12 центра Илизарова Василия Тропина. Семья приехала в Курган 3 июня, врач-терапевт центра Илизарова провел первичный осмотр и взял анализ крови. Некоторые показатели превысили значения нормы. В заключении указано, что госпитализация перенесена и возможна только после допуска от гастроэнтеролога и нормализации уровня трансаминаз печени. «Курганские врачи сказали пролечиться и только потом приезжать, хотя они точно так же могли нас принять, я бы купила нужные таблетки для лечения. При этом у нас был трамадол (опиоидный анальгетик — прим. ред.) только в дорогу до Кургана, на обратный путь обезболивающее дочке не выписали. Было очень обидно. Всю дорогу дочка кричала от боли. Вместо 11 часов мы ехали 20, это 800 км до Краснокамска», — говорит Егорова. URA.RU направило официальный запрос в центр Илизарова. На момент публикации ответ еще не пришел.