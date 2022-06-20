В МИД Германии предупредили о последствиях принятия Украины в ЕС

20 июня 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

ЕС не может «захлопнуть дверь» перед Киевом, считают в Германии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Последствия решения Евросоюза по вступлению Украины будут влиять на отношения в Европе на протяжении долгих лет. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Украина также защищает европейские ценности. Только по этой причине ЕС не может захлопнуть дверь перед Украиной. То, как мы решим сейчас, будет определять отношения в Европе на долгое время, даже несмотря на то, что процесс вступления остается долгим и трудным», — заявила Бербок, сообщается на сайте МИД Германии. Украина подала заявку на вступление в Евросоюз несколько месяцев назад. Еврокомиссия 17 июня официально порекомендовала предоставить стране статус кандидата в ЕС. Для вступления Киев должен выполнить ряд условий, в их числе борьба с коррупцией, а также внесение изменений в законодательство. Украина потеряет независимость в случае вступления, считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Россия не против принятия Украины в ЕС, цитирует телеканал 360 президента РФ Владимира Путина. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Последствия решения Евросоюза по вступлению Украины будут влиять на отношения в Европе на протяжении долгих лет. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Украина также защищает европейские ценности. Только по этой причине ЕС не может захлопнуть дверь перед Украиной. То, как мы решим сейчас, будет определять отношения в Европе на долгое время, даже несмотря на то, что процесс вступления остается долгим и трудным», — заявила Бербок, сообщается на сайте МИД Германии. Украина подала заявку на вступление в Евросоюз несколько месяцев назад. Еврокомиссия 17 июня официально порекомендовала предоставить стране статус кандидата в ЕС. Для вступления Киев должен выполнить ряд условий, в их числе борьба с коррупцией, а также внесение изменений в законодательство. Украина потеряет независимость в случае вступления, считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Россия не против принятия Украины в ЕС, цитирует телеканал 360 президента РФ Владимира Путина.