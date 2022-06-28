США ввели запрет на импорт золота из России

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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки
Вашингтон ввел запрет на золото из России Фото:

Минфин США запретил ввоз в страну золота из России. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.

«Ввоз в Соединенные Штаты золота из Российской Федерации запрещается», — говорится в документе.

Также США внесли в санкционные списки 57 россиян и более 110 организаций из РФ. Под санкции, в частности, попали, телеведущая Тина Канделаки и экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков.

Страны Запада вводят санкции в отношении РФ с начала спецоперации. Она направлена на защиту Донбасса, отмечал президент Владимир Путин, а санкции против Москвы, по его словам, существовали всегда и вводятся недружественными странами, чтобы «отменить Россию».

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Минфин США запретил ввоз в страну золота из России. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства. «Ввоз в Соединенные Штаты золота из Российской Федерации запрещается», — говорится в документе. Также США внесли в санкционные списки 57 россиян и более 110 организаций из РФ. Под санкции, в частности, попали, телеведущая Тина Канделаки и экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков. Страны Запада вводят санкции в отношении РФ с начала спецоперации. Она направлена на защиту Донбасса, отмечал президент Владимир Путин, а санкции против Москвы, по его словам, существовали всегда и вводятся недружественными странами, чтобы «отменить Россию».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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