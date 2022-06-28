Западных политиков шокировал «русский салат» в меню саммита НАТО

29 июня 2022 в 07:31 Размер текста - 17 +

Смесь из гороха, картофеля, моркови и майонеза является одним из основных продуктов в меню испанских ресторанов Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В преддверии саммита, на котором Россия, как ожидается, будет названа угрозой безопасности в новой стратегической концепции альянса в связи с событиями на Украине, появление российского блюда в меню вызвало недоумение. Об этом сообщает Reuters. Смесь из гороха, картофеля, моркови и майонеза под названием «Русский салат» является одним из основных продуктов в меню испанских ресторанов, где и проводится саммит. В свою очередь, в преддверии мероприятия присутствие подобных блюд в меню вызвало недоумение. «Русский салат» на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — сказал журналист Иньяки Лопес испанскому изданию La Sexta. В свою очередь Хосе Андрес, испанский шеф-повар из сериала стриминговой платформы Netflix уточнил, что стол повара, который координировал трапезу, подал классическую тапу, но добавил «томатные клецки» и переименовал ее в «украинский салат», как он это делал в своих ресторанах по всей Испании. Ранее во время саммита НАТО в Мадриде Генсек НАТО предупредил Путина о «сигнале» со стороны альянса. Он уточнил, что возможное скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО служит сигналом для президента РФ Владимира Путина, так как дверь в альянс для новых стран останется открыта. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В преддверии саммита, на котором Россия, как ожидается, будет названа угрозой безопасности в новой стратегической концепции альянса в связи с событиями на Украине, появление российского блюда в меню вызвало недоумение. Об этом сообщает Reuters. Смесь из гороха, картофеля, моркови и майонеза под названием «Русский салат» является одним из основных продуктов в меню испанских ресторанов, где и проводится саммит. В свою очередь, в преддверии мероприятия присутствие подобных блюд в меню вызвало недоумение. «Русский салат» на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — сказал журналист Иньяки Лопес испанскому изданию La Sexta. В свою очередь Хосе Андрес, испанский шеф-повар из сериала стриминговой платформы Netflix уточнил, что стол повара, который координировал трапезу, подал классическую тапу, но добавил «томатные клецки» и переименовал ее в «украинский салат», как он это делал в своих ресторанах по всей Испании. Ранее во время саммита НАТО в Мадриде Генсек НАТО предупредил Путина о «сигнале» со стороны альянса. Он уточнил, что возможное скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО служит сигналом для президента РФ Владимира Путина, так как дверь в альянс для новых стран останется открыта. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.