Суд арестовал адвоката журналиста Сафронова за критику ВС РФ

Суд в Москве арестовал адвоката Дмитрия Талантова, который защищал журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Талантову предъявили обвинение в распространении фейков о российский армии.
«Суд в Москве арестовал адвоката Сафронова Дмитрия Талантова. Его обвиняют в фейках про ВС РФ», — передает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента на месте событий.
Сафронова задержали в июле 2020 года по подозрению в государственной измене и работе на спецслужбы Чехии. Свою вину журналист не признал. Сотрудничать со следствием он также отказался, передает RT.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за дискредитацию ВС РФ. Максимальное наказание за нарушение составляет 15 лет лишения свободы. За распространение заведомо ложных данных о ВС РФ предполагается штраф от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. В Кремле заявили, что этот закон необходим из-за информационной агрессии, поступающей из-за рубежа.
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