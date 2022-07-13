Аналитики раскрыли убытки ЕС от санкций против «Северного потока»

14 июля 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

Запуск «Северного потока — 2» снизил бы цены на газ до 1000 евро за тысячу кубометров, заявил Сергей Кауфман Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Отсрочка запуска российского газопровода «Северный поток — 1» после планового ремонта может обойтись Европе в 1,5 миллиарда евро в неделю. Об этом заявил ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Дмитрий Полохин. Отсрочка запуска «Северного потока — 1» обойдется Европе в 200 миллионов евро в сутки, или 1,5 миллиарда евро в неделю, заявил «Известиям» Дмитрий Полохин. Отмечается, что расчет был составлен на предположении, что в условиях нулевой прокачки по газопроводу Евросоюз будет замещать объемы голубого топлива, покупая газ на бирже. Также эксперт добавил, что задержка ремонта «Северного потока — 1» может обеспокоить участников рынка и поднять цену на газ на бирже до 3500 евро за тысячу кубометров. «В итоге европейцам придется покупать топливо на бирже значительно дороже», — подчеркнул Полохин. Зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев заметил, что европейцы сами создавали себе проблемы на энергетическом рынке, вводя санкции против России, отказываясь от совместных с РФ проектов и заморозкой запуска «Северного потока — 2». С ним согласился аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, подчеркнув, что работа «Северного потока — 2» могла бы опустить цену за газ ниже отметки в 1000 евро за тысячу кубометров. «Газпром» 15 июня сообщил об остановке еще одной газотурбины Siemens, работающей в рамках газопровода «Северный поток». Министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток», передает RT. Канада согласилась на экспорт турбины, которая работает на природном газе, обратно в Германию для ее участия в работе газопровода «Северный поток». В Киеве заявили, что подобное решение «создает плохой прецедент». В «Газпроме» сообщили, что не получали от Siemens документы для вывоза турбины из Канады, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отсрочка запуска российского газопровода «Северный поток — 1» после планового ремонта может обойтись Европе в 1,5 миллиарда евро в неделю. Об этом заявил ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Дмитрий Полохин. Отсрочка запуска «Северного потока — 1» обойдется Европе в 200 миллионов евро в сутки, или 1,5 миллиарда евро в неделю, заявил «Известиям» Дмитрий Полохин. Отмечается, что расчет был составлен на предположении, что в условиях нулевой прокачки по газопроводу Евросоюз будет замещать объемы голубого топлива, покупая газ на бирже. Также эксперт добавил, что задержка ремонта «Северного потока — 1» может обеспокоить участников рынка и поднять цену на газ на бирже до 3500 евро за тысячу кубометров. «В итоге европейцам придется покупать топливо на бирже значительно дороже», — подчеркнул Полохин. Зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев заметил, что европейцы сами создавали себе проблемы на энергетическом рынке, вводя санкции против России, отказываясь от совместных с РФ проектов и заморозкой запуска «Северного потока — 2». С ним согласился аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, подчеркнув, что работа «Северного потока — 2» могла бы опустить цену за газ ниже отметки в 1000 евро за тысячу кубометров. «Газпром» 15 июня сообщил об остановке еще одной газотурбины Siemens, работающей в рамках газопровода «Северный поток». Министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток», передает RT. Канада согласилась на экспорт турбины, которая работает на природном газе, обратно в Германию для ее участия в работе газопровода «Северный поток». В Киеве заявили, что подобное решение «создает плохой прецедент». В «Газпроме» сообщили, что не получали от Siemens документы для вывоза турбины из Канады, передает телеканал 360.