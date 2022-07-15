Reuters: на продовольственном рынке в Ухане нашли холеру

Инфекцию обнаружили в образцах черепах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На продовольственном китайском рынке в Ухане обнаружили патоген, вызывающий холеру. Инфекцию обнаружили в образцах черепах. Также в этот период инфекция была обнаружена у студента. Об этом сообщили местные власти Уханя.

«Продовольственный рынок, где образцы черепах с мягким панцирем дали положительный результат на патоген, способный вызывать холеру, был продезинфицирован», — пишет Reuters, ссылаясь на сообщение местных властей. Также они уточнили, что несмотря на выявленные случаи заражения холерным вибрионом O139 среди людей, конкретно среди контактирующих с черепахами — зараженных нет

Но пользователи китайских соцсетей уже начали волноваться, вспоминая COVID-19. По одной из версий, ковид также был обнаружен на продовольственном рынке Уханя. Тогда местный житель съел летучую мышь.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для российских регионов по недопущению завоза и распространения холеры. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ также было опубликовано на интернет-портале правовой информации.