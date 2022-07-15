Reuters: на продовольственном рынке в Ухане нашли холеру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, черепаха
Инфекцию обнаружили в образцах черепах Фото:

На продовольственном китайском рынке в Ухане обнаружили патоген, вызывающий холеру. Инфекцию обнаружили в образцах черепах. Также в этот период инфекция была обнаружена у студента. Об этом сообщили местные власти Уханя.

«Продовольственный рынок, где образцы черепах с мягким панцирем дали положительный результат на патоген, способный вызывать холеру, был продезинфицирован», — пишет Reuters, ссылаясь на сообщение местных властей. Также они уточнили, что несмотря на выявленные случаи заражения холерным вибрионом O139 среди людей, конкретно среди контактирующих с черепахами — зараженных нет

Но пользователи китайских соцсетей уже начали волноваться, вспоминая COVID-19. По одной из версий, ковид также был обнаружен на продовольственном рынке Уханя. Тогда местный житель съел летучую мышь.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для российских регионов по недопущению завоза и распространения холеры. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ также было опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

На продовольственном китайском рынке в Ухане обнаружили патоген, вызывающий холеру. Инфекцию обнаружили в образцах черепах. Также в этот период инфекция была обнаружена у студента. Об этом сообщили местные власти Уханя. «Продовольственный рынок, где образцы черепах с мягким панцирем дали положительный результат на патоген, способный вызывать холеру, был продезинфицирован», — пишет Reuters, ссылаясь на сообщение местных властей. Также они уточнили, что несмотря на выявленные случаи заражения холерным вибрионом O139 среди людей, конкретно среди контактирующих с черепахами — зараженных нет Но пользователи китайских соцсетей уже начали волноваться, вспоминая COVID-19. По одной из версий, ковид также был обнаружен на продовольственном рынке Уханя. Тогда местный житель съел летучую мышь. Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для российских регионов по недопущению завоза и распространения холеры. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ также было опубликовано на интернет-портале правовой информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...