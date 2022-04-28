Роспотребнадзор предостерег РФ от распространения острой инфекции

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для российских регионов по недопущение завоза и распространения холеры. Соответствующее постановление главного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендуется оценить готовность уполномоченных органов исполнительной власти и медицинских организаций к проведению мероприятий по недопущению завоза и распространения холеры. Также Роспотребнадзор советует изменить комплексные планы по санитарной охране с учетом риска завоза случаев этой острой инфекции и готовности медицинских организаций к выявлению заражений.
Руководителям высших органов исполнительной власти в регионах рекомендовано проконтролировать санитарно-гигиеническое состояние территорий населенных пунктов, водопроводных, канализационных сетей и других объектов питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Также им стоит проверить торговые объекты, места массового пребывания людей и обратить особое внимание на места неорганизованного рекреационного водопользования, говорится в постановлении.
Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в мире больше нет опасных штаммов коронавируса, потому нет поводов для тревоги. Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об обнаруженных на Украине биологических лабораториях, в которых разрабатывали опасные патогены чумы, холеры и других смертельных болезней.
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для российских регионов по недопущение завоза и распространения холеры. Соответствующее постановление главного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. В документе говорится, что высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендуется оценить готовность уполномоченных органов исполнительной власти и медицинских организаций к проведению мероприятий по недопущению завоза и распространения холеры. Также Роспотребнадзор советует изменить комплексные планы по санитарной охране с учетом риска завоза случаев этой острой инфекции и готовности медицинских организаций к выявлению заражений. Руководителям высших органов исполнительной власти в регионах рекомендовано проконтролировать санитарно-гигиеническое состояние территорий населенных пунктов, водопроводных, канализационных сетей и других объектов питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Также им стоит проверить торговые объекты, места массового пребывания людей и обратить особое внимание на места неорганизованного рекреационного водопользования, говорится в постановлении. Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в мире больше нет опасных штаммов коронавируса, потому нет поводов для тревоги. Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об обнаруженных на Украине биологических лабораториях, в которых разрабатывали опасные патогены чумы, холеры и других смертельных болезней.