Донецкие пенсионеры танцуют в парках, не боясь обстрелов ВСУ. Видео

19 июля 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Продолжающиеся обстрелы не мешают местны жителям танцевать прямо на улицах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Донецка устраивают уличные танцы в центре города, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны войск Украины. Они говорят, что хотят хотя бы ненадолго вернуться к мирной жизни и не боятся фашистов, сообщает корреспондент URA.RU. Танцы проходят в одном из парков в центре Донецка. Сюда приходят мужчины и женщины предпенсионного и пенсионного возрастов. Для них танцы — один из немногих способов расслабиться и забыть про продолжающиеся бомбежки и другой негатив, окружающий их в жизни. «Хотя ситуация у нас в городе сложная, мы умеем „переключаться“», — говорит одна из женщин, пришедшая потанцевать. «Я хочу с энтузиазмом жить, а не думать, что меня убьют или еще что-то», — вторит ей другая любительница танцев. По словам диджея Михаила, который отвечает за музыку на уличных танцах, он не боится продолжающихся обстрелов со стороны украинских вооруженных сил. «Кого бояться? Фашистов? Еще чего. Прилетает сейчас везде. Хоть где достанет, без разницы. А здесь — для души», — рассказал он. Организаторы говорят, что хотят подарить людям праздник и дать им отдохнуть даже в нынешнее тяжелое время. А сами люди говорят, что ждут окончания боевых действия и победы российской коалиции. «Донецк — это город, который обязательно будет жить и процветать», — уверенно говорит один из танцоров. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин определил защиту Донецкой и Луганской народных республик, жители которых восемь лет подвергались геноциду со стороны Киева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Донецка устраивают уличные танцы в центре города, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны войск Украины. Они говорят, что хотят хотя бы ненадолго вернуться к мирной жизни и не боятся фашистов, сообщает корреспондент URA.RU. Танцы проходят в одном из парков в центре Донецка. Сюда приходят мужчины и женщины предпенсионного и пенсионного возрастов. Для них танцы — один из немногих способов расслабиться и забыть про продолжающиеся бомбежки и другой негатив, окружающий их в жизни. «Хотя ситуация у нас в городе сложная, мы умеем „переключаться“», — говорит одна из женщин, пришедшая потанцевать. «Я хочу с энтузиазмом жить, а не думать, что меня убьют или еще что-то», — вторит ей другая любительница танцев. По словам диджея Михаила, который отвечает за музыку на уличных танцах, он не боится продолжающихся обстрелов со стороны украинских вооруженных сил. «Кого бояться? Фашистов? Еще чего. Прилетает сейчас везде. Хоть где достанет, без разницы. А здесь — для души», — рассказал он. Организаторы говорят, что хотят подарить людям праздник и дать им отдохнуть даже в нынешнее тяжелое время. А сами люди говорят, что ждут окончания боевых действия и победы российской коалиции. «Донецк — это город, который обязательно будет жить и процветать», — уверенно говорит один из танцоров. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин определил защиту Донецкой и Луганской народных республик, жители которых восемь лет подвергались геноциду со стороны Киева.