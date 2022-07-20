В ООН изучат требование РФ из-за преступной деятельности Киева

21 июля 2022 в 01:18 Размер текста - 17 +

В ООН изучат письмо России с призывом помочь закрыть сайт «Миротворец» Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Письмо из России с требованием оказать содействие и закрыть сайт «Миротворец», на котором ведется незаконная пропаганда со стороны киевских властей о российской спецоперации на Украине, получено и будет рассмотрено. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. «Могу лишь подтвердить получение письма. Оно будет изучено», — сказал генсек ООН на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать призыв российских властей. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо. Там он призвал обратить внимание украинских властей на преступную деятельность сайта «Миротворец» и заставить их закрыть его. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны националистов и киевского режима. За это время власти Киева неоднократно распространяли ложную информацию о якобы неизбирательных обстрелах армии РФ. В частности, в июне ВСУ инсценировали удар по медучреждению, и обвинили в этом российских военных. В инсценировке участвовало порядка 10 актеров, «в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови». По информации Минобороны РФ, актерам, принимающим участие в постановочных роликах Киева, платят 25 долларов США (около 1400 рублей). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Письмо из России с требованием оказать содействие и закрыть сайт «Миротворец», на котором ведется незаконная пропаганда со стороны киевских властей о российской спецоперации на Украине, получено и будет рассмотрено. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. «Могу лишь подтвердить получение письма. Оно будет изучено», — сказал генсек ООН на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать призыв российских властей. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо. Там он призвал обратить внимание украинских властей на преступную деятельность сайта «Миротворец» и заставить их закрыть его. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основные цели защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны националистов и киевского режима. За это время власти Киева неоднократно распространяли ложную информацию о якобы неизбирательных обстрелах армии РФ. В частности, в июне ВСУ инсценировали удар по медучреждению, и обвинили в этом российских военных. В инсценировке участвовало порядка 10 актеров, «в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови». По информации Минобороны РФ, актерам, принимающим участие в постановочных роликах Киева, платят 25 долларов США (около 1400 рублей).