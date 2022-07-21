Силовики проверяют свердловский завод, где погиб машинист. Фото

22 июля 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Авария на заводе произошла вечером 21 июля Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Прокуратура выясняет обстоятельства аварии на «Уральском асбестовом горно-обогатительном комбинате» («Ураласбест»), в которой погиб машинист. Об этом рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, поделившись фото с места аварии. «По предварительной информации, 21 июля около 23 часов на внутренних железнодорожных путях <…> на станции „Фабрика 6“ произошло столкновение поездов, в результате чего погиб машинист тягового агрегата. Прокуратура Асбеста в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению на предприятии трудового законодательства в сфере охраны труда», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. В прокуратуре пообещали установить, кто отвечает на предприятии за соблюдение техники безопасности. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили там. За последнее время это не первое подобное происшествие на «Ураласбесте». В марте 2021 года на станции «Звезда» столкнулись два электровоза с вагонами. Но тогда обошлось без человеческих жертв. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Прокуратура выясняет обстоятельства аварии на «Уральском асбестовом горно-обогатительном комбинате» («Ураласбест»), в которой погиб машинист. Об этом рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, поделившись фото с места аварии. «По предварительной информации, 21 июля около 23 часов на внутренних железнодорожных путях <…> на станции „Фабрика 6“ произошло столкновение поездов, в результате чего погиб машинист тягового агрегата. Прокуратура Асбеста в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению на предприятии трудового законодательства в сфере охраны труда», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. В прокуратуре пообещали установить, кто отвечает на предприятии за соблюдение техники безопасности. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили там. За последнее время это не первое подобное происшествие на «Ураласбесте». В марте 2021 года на станции «Звезда» столкнулись два электровоза с вагонами. Но тогда обошлось без человеческих жертв.