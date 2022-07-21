Авария на заводе произошла вечером 21 июляФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Прокуратура выясняет обстоятельства аварии на«Уральском асбестовом горно-обогатительном комбинате» («Ураласбест»), в которой погиб машинист. Об этом рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, поделившись фото с места аварии.
«По предварительной информации, 21 июля около 23 часов на внутренних железнодорожных путях <…> на станции „Фабрика 6“ произошло столкновение поездов, в результате чего погиб машинист тягового агрегата. Прокуратура Асбеста в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению на предприятии трудового законодательства в сфере охраны труда», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.
В прокуратуре пообещали установить, кто отвечает на предприятии за соблюдение техники безопасности. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили там.
За последнее время это не первое подобное происшествие на «Ураласбесте». В марте 2021 года на станции «Звезда» столкнулись два электровоза с вагонами. Но тогда обошлось без человеческих жертв.
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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Прокуратура выясняет обстоятельства аварии на «Уральском асбестовом горно-обогатительном комбинате» («Ураласбест»), в которой погиб машинист. Об этом рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, поделившись фото с места аварии. «По предварительной информации, 21 июля около 23 часов на внутренних железнодорожных путях <…> на станции „Фабрика 6“ произошло столкновение поездов, в результате чего погиб машинист тягового агрегата. Прокуратура Асбеста в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению на предприятии трудового законодательства в сфере охраны труда», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. В прокуратуре пообещали установить, кто отвечает на предприятии за соблюдение техники безопасности. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили там. За последнее время это не первое подобное происшествие на «Ураласбесте». В марте 2021 года на станции «Звезда» столкнулись два электровоза с вагонами. Но тогда обошлось без человеческих жертв.