В Кремле отреагировали на риски ухудшения отношений с Израилем

26 июля 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

В Кремле призвали не политизировать ситуацию вокруг израильского СМИ в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле призвали «аккуратно относиться» к ситуации с израильским агентством «Сохнут», из-за которого Тель-Авив готов изменить свою политику в отношении Москвы. Политизировать ситуацию не нужно, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «К этой ситуации нужно относиться очень аккуратно. Действительно, есть вопросы к „Сохнуту“ с точки зрения соблюдения российского законодательства. Но не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать ее на весь комплекс российско-израильских отношений. Нужно аккуратно подходить к этому, но в то же время — отдавать отчет, что все организации должны соблюдать российское законодательство. Это общее требование ко всем», — заявил Песков. Израиль дал понять, что может присоединиться к антироссийским санкциям и отойти от нейтральной позиции в отношении Украины. Премьер-министр страны Яир Лапид заявил, что закрытие офисов Агентства «Сохнут» повлечет принятие «политических мер» в отношении Москвы.

В Кремле призвали «аккуратно относиться» к ситуации с израильским агентством «Сохнут», из-за которого Тель-Авив готов изменить свою политику в отношении Москвы. Политизировать ситуацию не нужно, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «К этой ситуации нужно относиться очень аккуратно. Действительно, есть вопросы к „Сохнуту“ с точки зрения соблюдения российского законодательства. Но не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать ее на весь комплекс российско-израильских отношений. Нужно аккуратно подходить к этому, но в то же время — отдавать отчет, что все организации должны соблюдать российское законодательство. Это общее требование ко всем», — заявил Песков. Израиль дал понять, что может присоединиться к антироссийским санкциям и отойти от нейтральной позиции в отношении Украины. Премьер-министр страны Яир Лапид заявил, что закрытие офисов Агентства «Сохнут» повлечет принятие «политических мер» в отношении Москвы.