Главы МИД ЕС решат вопрос об ужесточении выдачи виз россиянам

18 августа 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

В ЕС не собираются полностью ограничивать выдачу виз россиянам Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министры иностранных дел европейских стран обсудят возможность введения запрета на выдачу виз россиянам. Об этом рассказал дипломатический источник в Брюсселе. «Речь пойдет, как об изменении шенгенского кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку. Так и возможных согласованных действиях стран ЕС в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенций», — цитирует ТАСС дипломата. По его словам, главы МИД соберутся 31 августа на неформальной встрече в Праге — «гимнихе». Там они обсудят возможность сокращения числа выдаваемых шенгенских виз россиянам, сообщил источник. Он отметил, что эту тему поднимут Эстония и Финляндия. На первом этапе представители ЕС рассмотрят создание добровольной системы кратного сокращения выдачи туристических виз гражданам РФ. «К ней смогут сразу присоединиться те государства Евросоюза, которые уже готовы к этому шагу», — рассказал дипломат. По его словам, речи о полном запрете на выдачу виз не идет. Ранее Латвия призвала Евросоюз отбирать у россиян уже выданные визы и виды на жительство за поддержку спецоперации РФ на Украине. Литва выступила с аналогичным заявлением. Латвия попросила ЕС ввести запрет на туристические визы, страна отказалась выдавать визы гражданам РФ. Эстония прекратила выдавать виды на жительство и ограничила въезд для россиян по шенгенским визам, сообщает «Национальная служба новостей». Евросоюз продолжит выдавать визы некоторым категориям граждан РФ, в том числе журналистам и диссидентам, передает RT. Речь идет о гуманитарных случаях, рассказал представитель пресс-службы Еврокомиссии по внутренним делам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министры иностранных дел европейских стран обсудят возможность введения запрета на выдачу виз россиянам. Об этом рассказал дипломатический источник в Брюсселе. «Речь пойдет, как об изменении шенгенского кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку. Так и возможных согласованных действиях стран ЕС в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенций», — цитирует ТАСС дипломата. По его словам, главы МИД соберутся 31 августа на неформальной встрече в Праге — «гимнихе». Там они обсудят возможность сокращения числа выдаваемых шенгенских виз россиянам, сообщил источник. Он отметил, что эту тему поднимут Эстония и Финляндия. На первом этапе представители ЕС рассмотрят создание добровольной системы кратного сокращения выдачи туристических виз гражданам РФ. «К ней смогут сразу присоединиться те государства Евросоюза, которые уже готовы к этому шагу», — рассказал дипломат. По его словам, речи о полном запрете на выдачу виз не идет. Ранее Латвия призвала Евросоюз отбирать у россиян уже выданные визы и виды на жительство за поддержку спецоперации РФ на Украине. Литва выступила с аналогичным заявлением. Латвия попросила ЕС ввести запрет на туристические визы, страна отказалась выдавать визы гражданам РФ. Эстония прекратила выдавать виды на жительство и ограничила въезд для россиян по шенгенским визам, сообщает «Национальная служба новостей». Евросоюз продолжит выдавать визы некоторым категориям граждан РФ, в том числе журналистам и диссидентам, передает RT. Речь идет о гуманитарных случаях, рассказал представитель пресс-службы Еврокомиссии по внутренним делам.