В ДТП в Ульяновской области погибли 14 граждан Кыргызстана

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Машины скорой помощи. Курган, скорая помощь, фельдшер, машина скорой помощи
В ходе ДТП погибли 14 граждан Кыргызстана Фото:

В массовом ДТП в Ульяновской области погибло 14 граждан Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба посольства Кыргызстана в России.

«По предварительной информации, в результате несчастного случая погибли 16 человек, в том числе 14 кыргызстанцев, трое госпитализированы, их гражданство установлено», — говорится в заявлении ведомства. Слова пресс-службы посольства приводит Sputnik Кыргызстан.

По предварительной версии УМВД по Ульяновской области, фура совершила наезд на стоявший микроавтобус, в связи с чем, последний оказался зажат между двумя грузовиками. Ранее URA.RU сообщало, что число погибших в ДТП в Ульяновской области увеличилось до 15 человек. Также трое пострадавших госпитализированы.

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В массовом ДТП в Ульяновской области погибло 14 граждан Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба посольства Кыргызстана в России. «По предварительной информации, в результате несчастного случая погибли 16 человек, в том числе 14 кыргызстанцев, трое госпитализированы, их гражданство установлено», — говорится в заявлении ведомства. Слова пресс-службы посольства приводит Sputnik Кыргызстан. По предварительной версии УМВД по Ульяновской области, фура совершила наезд на стоявший микроавтобус, в связи с чем, последний оказался зажат между двумя грузовиками. Ранее URA.RU сообщало, что число погибших в ДТП в Ульяновской области увеличилось до 15 человек. Также трое пострадавших госпитализированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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