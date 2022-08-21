В ДТП в Ульяновской области погибли 14 граждан Кыргызстана

В массовом ДТП в Ульяновской области погибло 14 граждан Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба посольства Кыргызстана в России.
«По предварительной информации, в результате несчастного случая погибли 16 человек, в том числе 14 кыргызстанцев, трое госпитализированы, их гражданство установлено», — говорится в заявлении ведомства. Слова пресс-службы посольства приводит Sputnik Кыргызстан.
По предварительной версии УМВД по Ульяновской области, фура совершила наезд на стоявший микроавтобус, в связи с чем, последний оказался зажат между двумя грузовиками. Ранее URA.RU сообщало, что число погибших в ДТП в Ульяновской области увеличилось до 15 человек. Также трое пострадавших госпитализированы.
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