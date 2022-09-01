Пленного российского танкиста отправили в тюрьму на Украине

Военного ВС РФ приговорили к 8 годам заключения на Украине

01 сентября 2022 в 21:02 Размер текста - 17 +

Военного обвинили в нарушении законов и обычаев войны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пленный российский танкист приговорен судом на Украине к 8,5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины. «Командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы», — сообщает в telegram-канале офиса генпрокурора Украины. Его обвинили в нарушении законов и обычаев войны. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. ВС РФ наносят удары по военным объектам и инфраструктуре, избегая гибели мирных жителей.

Пленный российский танкист приговорен судом на Украине к 8,5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины. «Командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы», — сообщает в telegram-канале офиса генпрокурора Украины. Его обвинили в нарушении законов и обычаев войны. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. ВС РФ наносят удары по военным объектам и инфраструктуре, избегая гибели мирных жителей.