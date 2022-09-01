Пленного российского танкиста отправили в тюрьму на Украине

Военного обвинили в нарушении законов и обычаев войны
Пленный российский танкист приговорен судом на Украине к 8,5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.
«Командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы», — сообщает в telegram-канале офиса генпрокурора Украины. Его обвинили в нарушении законов и обычаев войны.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. ВС РФ наносят удары по военным объектам и инфраструктуре, избегая гибели мирных жителей.
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