Зеленский открыл торги на нью-йоркской бирже Зеленский открыл торги на нью-йоркской бирже и призвал вложиться в экономику Украины 06 сентября 2022 в 22:55 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский призвал иностранных инвесторов вложиться в экономику Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский открыл торги на нью-йоркской фондовой бирже. В заявлении он также призвал инвестировать в эту страну. «Зеленский выступил перед предпринимателями, после чего дистанционно позвонил в колокол, знаменующий начало новой сессии. Инвестируйте в Украину, это будет ваша победа, сказал он», — трансляция мероприятия велась в режиме онлайн, информацию с мероприятия приводит РИА «Новости». Правительство украинского лидера запустило платформу из более чем 500 проектов на сумму 400 миллиардов долларов США. Это, по мнению властей, поможет восстановить экономику Украины. Он добавил, что Украина уже якобы восстанавливает свою экономику. Президент Украины Владимир Зеленский открыл торги на нью-йоркской фондовой бирже. В заявлении он также призвал инвестировать в эту страну. «Зеленский выступил перед предпринимателями, после чего дистанционно позвонил в колокол, знаменующий начало новой сессии. Инвестируйте в Украину, это будет ваша победа, сказал он», — трансляция мероприятия велась в режиме онлайн, информацию с мероприятия приводит РИА «Новости». Правительство украинского лидера запустило платформу из более чем 500 проектов на сумму 400 миллиардов долларов США. Это, по мнению властей, поможет восстановить экономику Украины. Он добавил, что Украина уже якобы восстанавливает свою экономику. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям