Путин предложить Западу объединиться с Россией ради предотвращения продовольственного кризиса

Цена на продовольствие в мире продолжит расти, заявил Путин Фото: kremlin.ru

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Странам Запада стоит объединить свои усилия с Россией для того, чтобы предотвратить продовольственный кризис. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Цена на продовольствие будет расти. Нам надо объединять усилия, чтобы переломить эту тенденцию. Решения надо принимать не только под благовидным видом», — заявил Путин.

Российский глава напомнил, что количество кораблей с зерном, направленных из портов Черного моря в развивающиеся страны, по-прежнему не превышает два судна. «Всю общественность мировую надули. Сейчас уже 80 кораблей [вышли из украинских портов]. Но количество кораблей, [которые отправились] в развивающиеся страны не увеличивается [их всего два]. Как были колонизаторами, так и остались внутри. Прикрываются интересами развивающихся стран, но все делают для своих интересов», — сказал он.