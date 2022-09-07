Путин предложить Западу объединиться с Россией

Путин предложить Западу объединиться с Россией ради предотвращения продовольственного кризиса
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Цена на продовольствие в мире продолжит расти, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Странам Запада стоит объединить свои усилия с Россией для того, чтобы предотвратить продовольственный кризис. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Цена на продовольствие будет расти. Нам надо объединять усилия, чтобы переломить эту тенденцию. Решения надо принимать не только под благовидным видом», — заявил Путин.

Российский глава напомнил, что количество кораблей с зерном, направленных из портов Черного моря в развивающиеся страны, по-прежнему не превышает два судна. «Всю общественность мировую надули. Сейчас уже 80 кораблей [вышли из украинских портов]. Но количество кораблей, [которые отправились] в развивающиеся страны не увеличивается [их всего два]. Как были колонизаторами, так и остались внутри. Прикрываются интересами развивающихся стран, но все делают для своих интересов», — сказал он.

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Странам Запада стоит объединить свои усилия с Россией для того, чтобы предотвратить продовольственный кризис. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). «Цена на продовольствие будет расти. Нам надо объединять усилия, чтобы переломить эту тенденцию. Решения надо принимать не только под благовидным видом», — заявил Путин. Российский глава напомнил, что количество кораблей с зерном, направленных из портов Черного моря в развивающиеся страны, по-прежнему не превышает два судна. «Всю общественность мировую надули. Сейчас уже 80 кораблей [вышли из украинских портов]. Но количество кораблей, [которые отправились] в развивающиеся страны не увеличивается [их всего два]. Как были колонизаторами, так и остались внутри. Прикрываются интересами развивающихся стран, но все делают для своих интересов», — сказал он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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