США решили спонсировать еще 18 стран для борьбы с Россией

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен объявит о финансовой военной помощи Украине и еще 18 странам 8 сентября. Об этом сообщает издание Reuters.
«Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг объявит о новом иностранном финансировании вооруженных сил Украины и 18 других стран, которым грозит российская агрессия, на сумму 2 миллиарда долларов», — сообщает Reuters. «Госсекретарь сказал, что администрация [президента] Байдена уведомляла Конгресс США о своем намерении предоставить финансирование для долгосрочных инвестиций, не указывая другие страны или детализируя, сколько пойдет Украине», — добавило издание.
Ранее президент США Джо Байден одобрил Украине очередной пакет помощи на 675 миллионов долларов. Также Пентагон впервые передал Украине самый точный из своих артиллерийских снарядов. Им оказался Excalibur с GPS-наведением. Страны Запада оказывают финансовую и военную помощь Украине после начала Россией спецоперации 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации защиту Донбасса и демилитаризацию и денацификацию Украины.
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Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен объявит о финансовой военной помощи Украине и еще 18 странам 8 сентября. Об этом сообщает издание Reuters. «Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг объявит о новом иностранном финансировании вооруженных сил Украины и 18 других стран, которым грозит российская агрессия, на сумму 2 миллиарда долларов», — сообщает Reuters. «Госсекретарь сказал, что администрация [президента] Байдена уведомляла Конгресс США о своем намерении предоставить финансирование для долгосрочных инвестиций, не указывая другие страны или детализируя, сколько пойдет Украине», — добавило издание. Ранее президент США Джо Байден одобрил Украине очередной пакет помощи на 675 миллионов долларов. Также Пентагон впервые передал Украине самый точный из своих артиллерийских снарядов. Им оказался Excalibur с GPS-наведением. Страны Запада оказывают финансовую и военную помощь Украине после начала Россией спецоперации 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации защиту Донбасса и демилитаризацию и денацификацию Украины.