09 сентября 2022

Пентагон пообещал поставлять больше оружия из США на мировой рынок

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
На мировом рынке появится больше американского оружия Фото:

США намереваются увеличить продажи оружия на мировой рынок из-за высокого спроса иностранных государств. Об этом сообщил замдиректора Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны США Джед Ройал.

«Это связано с растущими планов иностранных государств увеличить закупки оружия», — цитирует Ройала Defense News. Издание добавляет, что Пентагон планирует рационализировать механизм продажи оружия за границу.

Ранее США объявили о решении в спонсировании оружием еще 18 стран. Как заявлял госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, помощь пойдет странам, которым грозит «российская агрессия», на сумму 2 миллиарда долларов. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещал, что альянс поможет Украине перевооружиться, пишет RT.

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США намереваются увеличить продажи оружия на мировой рынок из-за высокого спроса иностранных государств. Об этом сообщил замдиректора Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны США Джед Ройал. «Это связано с растущими планов иностранных государств увеличить закупки оружия», — цитирует Ройала Defense News. Издание добавляет, что Пентагон планирует рационализировать механизм продажи оружия за границу. Ранее США объявили о решении в спонсировании оружием еще 18 стран. Как заявлял госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, помощь пойдет странам, которым грозит «российская агрессия», на сумму 2 миллиарда долларов. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещал, что альянс поможет Украине перевооружиться, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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