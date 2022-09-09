Пентагон пообещал поставлять больше оружия из США на мировой рынок

США намереваются увеличить продажи оружия на мировой рынок из-за высокого спроса иностранных государств. Об этом сообщил замдиректора Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны США Джед Ройал.
«Это связано с растущими планов иностранных государств увеличить закупки оружия», — цитирует Ройала Defense News. Издание добавляет, что Пентагон планирует рационализировать механизм продажи оружия за границу.
Ранее США объявили о решении в спонсировании оружием еще 18 стран. Как заявлял госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, помощь пойдет странам, которым грозит «российская агрессия», на сумму 2 миллиарда долларов. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещал, что альянс поможет Украине перевооружиться, пишет RT.
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