Варламов удивился штрафу свердловской травести-диве, спевшей гимн РФ с флагом ЛГБТ. Видео

18 сентября 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

Блогер рассказал своим подписчикам историю травести-артиста Сергея Нечаева Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Блогер Илья Варламов, на чей youtube-канал подписаны 3,8 млн человек, в новом выпуске авторского шоу «Че происходит» рассказал историю травести-артиста из Екатеринбурга Сергея Нечаева (Бомба Киберсиси). Его оштрафовали на две тысячи рублей за нарушение порядка официального использования гимна РФ. Новый выпуск «ЧП» опубликован на youtube-канале блогера. «В Екатеринбурге суд оштрафовал артиста Сергея Нечаева, известного под псевдонимом Бомба Киберсиси. Чего ты ржешь, тоже хочешь себе такой псевдоним, — обратился Варламов к оператору. — У патриотов получилась странная история: с одной стороны чувак поет гимн России, с другой стороны, он делает это с ЛГБТ-флагом. Непорядок». После этого он рассказал, что Нечаева оштрафовали на две тысячи рублей за неправильное использование государственного символа России, а также, что артиста поймали националисты и заставили извиниться за свое поведение. Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел в екатеринбургском клубе Fame 7 августа.

Блогер Илья Варламов, на чей youtube-канал подписаны 3,8 млн человек, в новом выпуске авторского шоу «Че происходит» рассказал историю травести-артиста из Екатеринбурга Сергея Нечаева (Бомба Киберсиси). Его оштрафовали на две тысячи рублей за нарушение порядка официального использования гимна РФ. Новый выпуск «ЧП» опубликован на youtube-канале блогера. «В Екатеринбурге суд оштрафовал артиста Сергея Нечаева, известного под псевдонимом Бомба Киберсиси. Чего ты ржешь, тоже хочешь себе такой псевдоним, — обратился Варламов к оператору. — У патриотов получилась странная история: с одной стороны чувак поет гимн России, с другой стороны, он делает это с ЛГБТ-флагом. Непорядок». После этого он рассказал, что Нечаева оштрафовали на две тысячи рублей за неправильное использование государственного символа России, а также, что артиста поймали националисты и заставили извиниться за свое поведение. Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел в екатеринбургском клубе Fame 7 августа.